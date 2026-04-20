    • 20 de abril de 2026 - 12:02

    La ciudad de Chile que vive con un "enjambre de sismos" bajo sus pies

    Las implicancias de este fenómeno.

    Los enjambres de sismos son propios de regiones con muchos movimientos.

    Los enjambres de sismos son propios de regiones con muchos movimientos.

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    Un conjunto de pequeños pero constantes sismos está ocurriendo a entre 20 y 30 kilómetros de profundidad bajo Santiago de Chile, según una investigación de la Universidad Católica de Chile.

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    El estudio identificó 1.389 eventos, en su mayoría de magnitud inferior a 3, concentrados en una misma zona, lo que los científicos denominan un “clúster” o “enjambre” sísmico.

    De acuerdo con el investigador Leoncio Cabrera, “los resultados muestran que esta actividad no ha mostrado señales de detenerse, lo que sugiere un proceso geológico profundo y de larga duración”.

    Estos movimientos podrían llevar activos más de 30 años, lo que apunta a la existencia de un fenómeno sostenido en el tiempo. Estos movimientos podrían llevar activos más de 30 años, lo que apunta a la existencia de un fenómeno sostenido en el tiempo.

    “Estimamos que esta fuente podría llevar activa más de 30 años, lo que la convierte en un lugar único a nivel mundial”, señaló el experto.

    El fenómeno se ubica específicamente bajo el sector sur de Santiago, una de las zonas más pobladas del país. Por su baja magnitud y profundidad, estos sismos no son percibidos por la población ni registrados por los sistemas sismológicos tradicionales.

    El estudio advierte que este hallazgo refuerza la necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo sísmico. Aunque los investigadores no señalan un riesgo inmediato asociado a este clúster, sí destacan que su análisis es clave para futuras evaluaciones de riesgo sísmico y para la planificación urbana.

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