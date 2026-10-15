Máxima tensión: EE.UU. evalúa usar la "madre de todas las bombas" contra Irán

Estados Unidos analiza una escalada militar de enorme magnitud contra Irán. El Pentágono elaboró planes de ataque que contemplan utilizar la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), conocida como la “madre de todas las bombas” , contra infraestructura energética y objetivos vinculados al programa nuclear iraní si Donald Trump ordena retomar las operaciones de combate.

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La alternativa fue revelada por CNN a partir de fuentes estadounidenses familiarizadas con la planificación militar. Por el momento no existe una orden presidencial para utilizar el arma ni una confirmación de que vaya a producirse el ataque , pero su inclusión entre las opciones representa una señal del nivel de escalada que Washington contempla mientras continúa la tensión con Teherán.

La GBU-43/B es una bomba convencional de enormes dimensiones. Pesa alrededor de 21.600 libras, cerca de 9,8 toneladas, y su explosión tiene una potencia equivalente a unas 11 toneladas de TNT . Está diseñada para generar una gigantesca onda expansiva y destruir objetivos en superficie, posiciones enemigas y obstáculos en un área extensa.

Pese a su enorme capacidad destructiva, funcionarios citados por CNN advirtieron que la MOAB podría no ser la herramienta más efectiva contra algunos de los posibles blancos. El arma no fue diseñada específicamente para penetrar instalaciones ubicadas a gran profundidad , una característica especialmente relevante frente a complejos nucleares protegidos bajo tierra.

La Fuerza Aérea estadounidense distingue a la MOAB de la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) , una bomba de unas 30.000 libras construida específicamente para alcanzar instalaciones reforzadas y profundamente enterradas. Esa diferencia explica parte del debate dentro de la planificación militar sobre qué resultados podría conseguir realmente la “madre de todas las bombas” en territorio iraní.

Según el reporte, entre los objetivos analizados aparecen instalaciones energéticas y sitios relacionados con el programa nuclear. Washington e Israel sostienen que sus operaciones buscan impedir que Irán desarrolle armamento nuclear, mientras que Teherán niega que su programa tenga como objetivo fabricar una bomba atómica.

Cuándo se utilizó la “madre de todas las bombas”

El antecedente de combate de la MOAB se remonta al 13 de abril de 2017, cuando Estados Unidos lanzó una GBU-43/B sobre una red de túneles utilizada por ISIS-K en el distrito de Achin, en la provincia afgana de Nangarhar, cerca de la frontera con Pakistán.

El Departamento de Defensa informó entonces que la operación buscaba destruir túneles, búnkeres y posiciones utilizadas por el grupo extremista. Un informe posterior del Pentágono recogió el balance de un alto funcionario de seguridad afgano que situó en 94 la cantidad de combatientes muertos, cuatro de ellos comandantes.

La posibilidad de volver a utilizarla aparece ahora en un escenario de fuerte tensión en Medio Oriente, con nuevos ataques sobre rutas marítimas estratégicas y sin una salida diplomática consolidada. La decisión final dependerá de Trump y, hasta el momento, Washington no anunció oficialmente una nueva ofensiva ni confirmó que la MOAB vaya a ser desplegada contra Irán.