¿Viajás a Chile? Atención porque el Gobierno de ese país implentó un cambio clave

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La Comisión Nacional de Fronteras ha anunciado que Chile implementará un cambio en su huso horario, retrasándolo una hora. Esto significa que, cuando en Argentina sean las 8:00, en Chile serán las 7:00.

De acuerdo a la información obtenida por la Agencia Noticias Argentinas, este cambio entrará en vigor el 4 de abril de 2026. Por lo tanto, se recomienda a los viajeros tener en cuenta esta modificación al momento de cruzar los pasos fronterizos internacionales entre Argentina y Chile, ya que la nueva diferencia horaria puede provocar confusiones si no se considera con anticipación.

Asimismo, se informó que en cruces internacionales, como el de Futaleufú, las operaciones deberán organizarse bajo un esquema de doble referencia horaria. Aunque los horarios de atención seguirán coordinados entre ambos países, su interpretación variará según el lado de la frontera en el que se encuentre el viajero.

Verificar los horarios de atención de cada paso antes de iniciar un viaje puede resultar fundamental para evitar demoras, cancelaciones o inconvenientes relacionados con reservas.