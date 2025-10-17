A través de la Cruz Roja, Hamas entregó el cuerpo de otro rehén israelí en Gaza Luego de recibir el cadáver empezarán las tareas para determinar la identidad.

Hamas entregó en la noche del viernes el cuerpo de otro rehén a la Cruz Roja en medio de tensiones por el retraso en la devolución de restos pactada en el acuerdo de alto el fuego.

Cerca de la medianoche hora local, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la Cruz Roja ha notificado al ejército que hace poco recogió un ataúd de parte de Hamas en Khan Younis, al sur de Gaza.

“Israel recibió, por intermediación de la Cruz Roja, el ataúd con un rehén muerto que fue entregado a las fuerzas del ejército israelí y del Shin Bet (servicio de seguridad interior) en la Franja de Gaza”, añadió. Los restos serán trasladados posteriormente al instituto forense Abu Kabir en Tel Aviv para su identificación.

Hasta la fecha, las autoridades israelíes señalaron haber recibido nueve de los 28 cuerpos retenidos por Hamas en Gaza, e insistieron en que el grupo islamista conoce el paradero de los cuerpos de los rehenes. Por su parte, Hamas ha atribuido las demoras a problemas técnicos e indicó la necesidad de maquinaria pesada y equipos de excavación para acelerar la recuperación de cadáveres sepultados bajo los escombros.

De acuerdo con una declaración del ala militar de Hamas divulgada el viernes, un nuevo cuerpo fue recuperado y se coordinará su entrega a las 23:00, hora local. Una fuente de seguridad israelí especificó que la entrega a la Cruz Roja está programada para las 00:30 en Israel (21:30 GMT). Hamas reiteró su compromiso con el acuerdo de alto el fuego y la liberación de los restos de todos los rehenes aún pendientes.

La controversia en torno a la devolución de cuerpos ha ensombrecido el pacto de alto el fuego, que constituye la primera fase del plan de 20 puntos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto. Más temprano, Hamas solicitó a los mediadores internacionales que intervengan para facilitar los pasos siguientes bajo el acuerdo, que contemplan la reapertura de fronteras, la entrada de ayuda humanitaria, el inicio de la reconstrucción, el establecimiento de una administración local y la retirada completa de fuerzas israelíes.

Según el plan apoyado por Egipto, Qatar y Turquía, la violencia en Gaza se ha reducido notablemente. Esta semana, los 20 rehenes vivos capturados durante el asalto del 7 de octubre de 2023 fueron liberados y regresaron a Israel. Por otra parte, el jueves, Israel informó que se están haciendo preparativos para reabrir el paso fronterizo de Rafah hacia Egipto, permitiendo la circulación de palestinos, aunque no especificó la fecha y atribuyó las demoras a desacuerdos con Hamas por alegadas violaciones del alto el fuego.

Quedan pendientes otros aspectos del plan, como el desarme de combatientes y la definición del futuro gobierno en Gaza.