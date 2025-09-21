Con una derrota ante Italia, Argentina se despidió del Mundial de Vóleibol 2025 Los campeones del mundo vencieron 3-0 (25-23, 25-20, 25-22) a los de Marcelo Méndez y se metieron entre los 8 mejores en Filipinas.

El seleccionado nacional llegó invicto a los octavos de final, tras superar la fase de grupos con un rendimiento impecable.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez había dado un golpe de autoridad al vencer a Francia, bicampeona olímpica en Tokio 2020 y París 2024, pero no logró repetir la hazaña frente a un rival que impuso toda su jerarquía.

Resultados de Argentina en el Mundial de Voley masculino 2025

Primera fase

Argentina 3 – 2 Finlandia (19-25, 18-25, 25-22, 25-22, 15-11)

Argentina 3 – 1 República de Corea (25-22, 23-25, 25-21, 25-18)

Francia 2 – 3 Argentina (26-28, 23-25, 25-21, 25-20, 12-15)

Octavos de final

Argentina 0 – 3 Italia (23-25, 20-25, 22-25)