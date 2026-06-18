Agenda del Mundial 2026: uno por uno, todos los partidos de este jueves 18 de junio

Culminó la primera fecha de la fase de grupos y vuelven a jugar todas las selecciones. Mirá los partidos de este jueves 18 de junio.

La Copa del Mundo 2026 tendrá este jueves una jornada con cuatro encuentros correspondientes a los Grupos A y B, en una fecha que puede empezar a perfilar a los primeros candidatos a avanzar a los octavos de final.

Partidos del jueves 18 de junio República Checa vs Sudáfrica – 13:00 (hora argentina) – Grupo A

Suiza vs Bosnia y Herzegovina – 16:00 – Grupo B

Canadá vs Qatar – 19:00 – Grupo B

México vs Corea del Sur – 22:00 – Grupo A Los dos encuentros del Grupo B serán claves para definir el liderazgo de la zona, ya que Suiza, Bosnia, Canadá y Qatar llegan igualados tras haber empatado en sus respectivos debuts.

En tanto, México buscará una segunda victoria consecutiva cuando enfrente a Corea del Sur en el duelo más atractivo de la jornada. Ambos seleccionados ganaron en la primera fecha y el vencedor quedará muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Por su parte, República Checa y Sudáfrica necesitan sumar para no complicar sus aspiraciones tras haber comenzado el torneo con una derrota.

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