Argentina inició entrenamientos con Messi y caras nuevas

La Selección argentina puso primera en la fecha FIFA con su primer entrenamiento en el predio de Predio Lionel Andrés Messi , donde el plantel comenzó la preparación para los amistosos ante rivales africanos. La jornada contó con la presencia de Lionel Messi , quien se sumó tras alcanzar los 900 goles en su carrera .

Lionel Messi llegó a la Argentina y se sumó a la Selección de cara a los amistosos de la fecha FIFA

El mensaje de Chiqui Tapia a Lionel Messi antes de los últimos amistosos de cara al Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo su primera práctica tras la llegada de los jugadores al país, en una convocatoria que presenta varias modificaciones respecto de la lista original por lesiones y nuevas incorporaciones.

Entre las novedades del entrenamiento, se destacan las convocatorias de Lucas Martínez Quarta , Agustín Giay , Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli , quienes se sumaron en las últimas horas al plantel.

Estas incorporaciones responden a las bajas de jugadores como Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi , ambos afectados por lesiones.

La doble fecha de amistosos fue organizada de urgencia tras la suspensión de la Finalissima, que iba a enfrentar a Argentina con España. En su lugar, el equipo nacional jugará ante Mauritania y Zambia , dos selecciones sin historial mundialista.

El primer encuentro será el 27 de marzo en La Bombonera, mientras que el segundo se disputará el 31 de marzo en el mismo estadio, ambos desde las 20:15.

Scaloni define la lista final

El cuerpo técnico continuará con los entrenamientos hasta el jueves 26, buscando ajustar detalles y evaluar rendimientos. Además, Scaloni trabaja en la conformación de la prelista de buena fe de hasta 35 jugadores, que deberá oficializarse el próximo 11 de mayo.

Con nuevas caras, ajustes obligados y la presencia de su capitán, la Selección inicia un nuevo ciclo de preparación con la mira puesta en seguir consolidando su base futbolística.