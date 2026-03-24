Argentina inició entrenamientos con Messi y caras nuevas

La Selección argentina puso primera en la fecha FIFA con su primer entrenamiento en el predio de Predio Lionel Andrés Messi, donde el plantel comenzó la preparación para los amistosos ante rivales africanos. La jornada contó con la presencia de Lionel Messi, quien se sumó tras alcanzar los 900 goles en su carrera.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo su primera práctica tras la llegada de los jugadores al país, en una convocatoria que presenta varias modificaciones respecto de la lista original por lesiones y nuevas incorporaciones.
La Selección ajusta detalles para los amistosos
Entre las novedades del entrenamiento, se destacan las convocatorias de Lucas Martínez Quarta, Agustín Giay, Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, quienes se sumaron en las últimas horas al plantel.
Estas incorporaciones responden a las bajas de jugadores como Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi, ambos afectados por lesiones.
Rivales definidos tras la suspensión de la Finalissima
La doble fecha de amistosos fue organizada de urgencia tras la suspensión de la Finalissima, que iba a enfrentar a Argentina con España. En su lugar, el equipo nacional jugará ante Mauritania y Zambia, dos selecciones sin historial mundialista.
El primer encuentro será el 27 de marzo en La Bombonera, mientras que el segundo se disputará el 31 de marzo en el mismo estadio, ambos desde las 20:15.
Scaloni define la lista final
El cuerpo técnico continuará con los entrenamientos hasta el jueves 26, buscando ajustar detalles y evaluar rendimientos. Además, Scaloni trabaja en la conformación de la prelista de buena fe de hasta 35 jugadores, que deberá oficializarse el próximo 11 de mayo.
Con nuevas caras, ajustes obligados y la presencia de su capitán, la Selección inicia un nuevo ciclo de preparación con la mira puesta en seguir consolidando su base futbolística.