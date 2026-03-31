Argentina se despidió de su gente con una goleada en La Bombonera

El 41,3% de los chicos menores de 14 años son pobres en la Argentina, según el INDEC

Se viene el Mundial . Argentina se despidió de su gente con una contundente muestra ante Zambia al que goleó por 5-0 en La Bombonera, en lo que pudo ser el último partido de Leo Messi en suelo argentino. Ahora se vendrán los amistosos ya en Estados Unidos en la previa mundialista.

Julián Alvarez, Messi, Nico Otamendi, de penal, y el plus de un gol en contra de Zambia de Chanka, más el gol de Barco fueron los goles de Argentina que ya entró en la recta final para el Mundial que comenzará el 11 de junio. Ya está la prelista de 55 nombres que Scaloni elevó a AFA y el 30 de mayo, llegará el corte definitivo para dejar los 26 que defenderán la corona ganada en Qatar en 2022.

Todo de Argentina. De principio a fin, el seleccionado nacional manejó a placer la primera parte en cancha de Boca. A los 3’ empezó a ganarlo sobre Zambia cuando Paredes metió un cambio de frente tremendo para Messi y el 10 hizo magia en el control, asistió a Julian Alvarez para abrir la cuenta. Desde ahí, todo al ritmo que quiso Argentina. Zambia se replegó más, trató de no desordenarse. Paredes distribuyendo fue lo mejor de los primeros 45’ en Argentina pero a poco del final de esta primera etapa, Messi decidió despedirse con un gol de su sello. El 2-0 ya era demasiado para el débil rival. El campeón del Mundo ya había resuelto el amistoso temprano.

Esta vez, Argentina le metió otro ritmo diferente a lo que había sido el anterior amistoso del viernes. Hubo más juego asociado, más conexiones. Faltó tal vez esa explosión final pero el planteo de Zambia muy metido atrás lo terminó complicando en esa intención de ser profundo.

ARGENTINA DEMOLEDOR

En el complemento, liquidación final porque llegó el penal de los africanos y la decisión de Argentina fue que Nico Otamendi se despidiera del público argentino con su gol. Lo ejecutó con categoría para poner el 3-0, empezando a bajarle el telón al último amistoso de Argentina antes del inicio del Mundial en el mes de junio.

Quedaba demasiado partido por delante y Scaloni movió piezas para ver a los que convocó en acción. Adentro Barco, también Nico González. Zambia apenas insistió y sobre los 11’ Dibu Martínez demostró su categoría sacando una pelota sobre su mano derecha.

Argentina siguió sosteniendo el control del partido. Aceleró cuando quiso, probó variantes. A los 19’ Enzo Fernández tuvo el cuarto pero el arquero africano sacó al córner. A los 22’ la armaron entre Almada y Alvarez, para obligar al error del zaguero africano que venció a su propio arquero para poner el 4-0 ya lapidario. Fataba el postre y lo hizo Barco decorando una noche feliz en La Bombonera

Argentina ya empezó a pensar en el Mundial 2026. Se despidió de la mejor forma con su gente y en una noche especial para Messi, abrió otra vez el crédito para pelear por su corona.