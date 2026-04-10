    • 10 de abril de 2026 - 14:26

    Argentina se mide ante Brasil buscando avanzar a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y formaciones

    La Selección argentina dirigida por Diego Placente afrontará su examen más difícil en la competición. Arrancará a las 20 por DSports

    Argentina se mide ante Brasil en búsqueda de meterse en semifinales del Sudamericano.

    Argentina se mide ante Brasil en búsqueda de meterse en semifinales del Sudamericano.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina Sub-17 se enfrenta este viernes a Brasil en una nueva edición del Clásico Sudamericano, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17 en Paraguay. El equipo dirigido por Diego Placente llega entonado tras un arranque impecable y buscará el triunfo que puede valerle la clasificación al Mundial de Qatar 2026.

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    El camino de la Selección argentina

    El seleccionado nacional ha mostrado un nivel positivo en sus primeras presentaciones. En el debut, la Albiceleste no tuvo piedad y goleó a Perú, mientras que en su última función dio una muestra de carácter al vencer 3-2 a Venezuela. Con estos resultados, Argentina lidera el Grupo B junto a su rival de esta noche.

    La propuesta ofensiva y el buen trato de pelota han sido las marcas registradas de este plantel. Con jóvenes promesas del medio local, el equipo comenzó con la contundencia necesaria para ilusionarse con el título continental y la clasificación al próximo Mundial.

    Brasil, el rival a vencer

    Por su parte, la Verdeamarela también llega con puntaje perfecto y nueve goles a favor tras sus victorias iniciales. El duelo en el Estadio Ameliano no solo pone en juego el orgullo histórico, sino también la posibilidad de quedar como único puntero y evitar cruces más complejos en la siguiente instancia.

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    Los dos primeros equipos del grupo clasificarán directamente a la Copa Mundial de noviembre y también a semifinales del Sudamericano, recordando que ambas competencias se disputan anualmente desde 2025. Tras enfrentar a Brasil, Argentina cerrará la instancia el próximo domingo ante Bolivia.

    ¿A qué hora juega y cómo ver Argentina vs. Brasil?

    La Selección Argentina Sub-17 se enfrenta a Brasil este viernes 10 de abril a las 20:00 (hora argentina) por el Sudamericano Sub-17. El partido se podrá ver en vivo a través de DSPORTS y DGO.

    Probables formaciones Argentina vs Brasil

    Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Simón Escobar; Giovanni Baroni, Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytía, Alan Alcaraz y Juan Cruz Policella. DT: Diego Placente

    Brasil: Vitor; Samuel Rodrigues, David Brendo, Breno, Arthur; Pape, Vinícius Scardua, Eduardo Conceiçao; Kaue Junior, Joao Pedro y Riquelme Henrique. DT: Dudu Patetuci

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