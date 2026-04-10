Argentina se mide ante Brasil buscando avanzar a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y formaciones

La Selección argentina dirigida por Diego Placente afrontará su examen más difícil en la competición. Arrancará a las 20 por DSports

Argentina se mide ante Brasil en búsqueda de meterse en semifinales del Sudamericano.

La Selección Argentina Sub-17 se enfrenta este viernes a Brasil en una nueva edición del Clásico Sudamericano, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-17 en Paraguay. El equipo dirigido por Diego Placente llega entonado tras un arranque impecable y buscará el triunfo que puede valerle la clasificación al Mundial de Qatar 2026.

El camino de la Selección argentina El seleccionado nacional ha mostrado un nivel positivo en sus primeras presentaciones. En el debut, la Albiceleste no tuvo piedad y goleó a Perú, mientras que en su última función dio una muestra de carácter al vencer 3-2 a Venezuela. Con estos resultados, Argentina lidera el Grupo B junto a su rival de esta noche.

La propuesta ofensiva y el buen trato de pelota han sido las marcas registradas de este plantel. Con jóvenes promesas del medio local, el equipo comenzó con la contundencia necesaria para ilusionarse con el título continental y la clasificación al próximo Mundial.

Brasil, el rival a vencer Por su parte, la Verdeamarela también llega con puntaje perfecto y nueve goles a favor tras sus victorias iniciales. El duelo en el Estadio Ameliano no solo pone en juego el orgullo histórico, sino también la posibilidad de quedar como único puntero y evitar cruces más complejos en la siguiente instancia.

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