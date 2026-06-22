    • 22 de junio de 2026 - 19:50

    Argentino Juvenil Masculino: La UVT se coronó campeón 2026

    El campeonato Argentino se disputó durante toda la semana en Olimpia Patín Club. El campeón fue Unión Vecinal de Trinidad.

    Festejo. El futuro de la UVT se coronó campeón en el Argentino Juvenil tras una dramática final contra Centro Valenciano.

    Festejo. El futuro de la UVT se coronó campeón en el Argentino Juvenil tras una dramática final contra Centro Valenciano.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La UVT se coronó finalmente Campeón Argentino Juvenil tras vencer en la final a Centro Valenciano. El certamen organizado por Olimpia Patín Club finalizó este fin de semana y reunió a los 16 mejores equipos de la categoría en el país.

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    El torneo que inició el lunes 15 finalizó el sábado 20 de junio. La batería de partidos concluyó con la gran final, protagonizada por los sanjuaninos Unión Vecinal de Trinidad (UVT) y Valenciano. Tras el empate 3-3 en tiempo reglamentario, UVT ganó 2-0 en penales y fue campeón.

    Las demás posiciones quedaron definidas de la siguiente manera: por el 3° puesto, Olimpia (SJ) venció 2-0 a San Martín de Mendoza; por el 5° puesto, Banco Mendoza le ganó 3-2 a Concepción (SJ); por el 7° puesto, Casa D’Italia (MZA) derrotó 4-3 a Vélez Sarsfield (BA); por el 9° puesto, Social (SJ) venció 6-4 a Andes Talleres (MZA); por el 11° puesto, Bancaria (SJ) le ganó 2-1 a Gimnasia y Esgrima (BA); por el 13° puesto, River Plate (BA) derrotó 6-5 a Atlético Neuquén (Entre Ríos); y por el 15° puesto, Harrods (BA) venció 7-1 a Huracán de Tres Arroyos (BA).

    En la premiación del sábado 20 por la noche, en representación del Gobierno estuvo el presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el director de la Agencia citada, Sebastián Barroso; y el director de Deporte Federado, Daniel Kenan.

    Más información sobre el torneo en el siguiente enlace: gestiondepsj.com.ar/ (Hockey Live; CNTHsP – CAP; Campeonatos: Argentino Juvenil Masculino).

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