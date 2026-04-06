Barrio Rivadavia se consagró bicampeón de la Superliga de Futsal Sub 17 en el Cantoni

En una final cargada de emoción y dramatismo, el estadio Estadio Aldo Cantoni fue escenario de una definición vibrante de la Superliga de Cuyo Futsal Sub-17 Masculino, donde Barrio Rivadavia volvió a quedarse con el título. Una hegemonía que marca el fruto del trabajo en equipo.
El conjunto rivadaviense se consagró campeón por segunda vez consecutiva tras una serie apasionante frente a La Gloria. En el partido de vuelta, Barrio Rivadavia cayó por 4 a 3 en el tiempo reglamentario, resultado que igualó la llave y llevó la definición a los penales.
Desde los doce pasos, el equipo mostró su fortaleza mental en un momento decisivo. En una tanda electrizante, se impuso por 5 a 4, desatando el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas en el Cantoni.
Este nuevo logro no solo suma una estrella más, sino que ratifica a Barrio Rivadavia como uno de los equipos más sólidos y competitivos del futsal juvenil cuyano, construyendo un presente destacado y consolidando su dominio en la Superliga.