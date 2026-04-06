Barrio Rivadavia se consagró bicampeón de la Superliga de Futsal Sub 17 en el Cantoni

Finalizó la Superliga en San Juan y el equipo vecinal de Barrio Rivadavia se quedó otra vez con la corona.

Bicampeones. Barrio Rivadavia se quedó otra vez con la Superliga de Futsal Sub 17 en el Cantoni.

En una final cargada de emoción y dramatismo, el estadio Estadio Aldo Cantoni fue escenario de una definición vibrante de la Superliga de Cuyo Futsal Sub-17 Masculino, donde Barrio Rivadavia volvió a quedarse con el título. Una hegemonía que marca el fruto del trabajo en equipo.

El conjunto rivadaviense se consagró campeón por segunda vez consecutiva tras una serie apasionante frente a La Gloria. En el partido de vuelta, Barrio Rivadavia cayó por 4 a 3 en el tiempo reglamentario, resultado que igualó la llave y llevó la definición a los penales.

Desde los doce pasos, el equipo mostró su fortaleza mental en un momento decisivo. En una tanda electrizante, se impuso por 5 a 4, desatando el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas en el Cantoni.