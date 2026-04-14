Boca goleó con autoridad a Barcelona por la Libertadores

Boca Juniors goleó 3-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026 en La Bombonera, en una actuación contundente que lo deja bien posicionado en el Grupo D y lleno de confianza de cara al Superclásico ante River.

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El equipo xeneize mostró carácter tras la temprana lesión de Agustín Marchesín y terminó imponiéndose con claridad en un partido donde fue de menor a mayor en la Copa Libertadores .

El primer golpe llegó a los 38 minutos del primer tiempo , cuando Lautaro Di Lollo marcó de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Leandro Paredes , abriendo el camino de la victoria.

En el segundo tiempo, Boca sostuvo el control del juego y logró ampliar la ventaja a los 35 minutos , cuando Santiago Ascacíbar volvió a imponerse de cabeza tras un centro de Lautaro Blanco , marcando el 2-0.

El GOL de LAUTARO DI LOLLO para el 1-0 de #Boca ante Barcelona SC en Copa #Libertadores ! pic.twitter.com/PZsmmEnRVa

El mediocampista fue una de las figuras del partido, con presencia en ataque y recuperación en el mediocampo, en una noche donde el equipo se mostró sólido en todas sus líneas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2044230901194740154&partner=&hide_thread=false SANTIAGO ASCACÍBAR para el 2-0 de BOCA JUNIORS a Barcelona SC, por #Libertadores.pic.twitter.com/nGJ09xEQ41 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 15, 2026

Herrera selló la goleada

Ya en tiempo de descuento, a los 48 minutos del segundo tiempo, Ander Herrera puso el 3-0 definitivo, tras una asistencia de Alan Velasco, cerrando una actuación convincente del conjunto dirigido por Claudio Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2044233950818635904&partner=&hide_thread=false El PRIMER gol de ANDER HERRERA en #Boca, sí, en LIBERTADORES, para el 3-0 a Barcelona SC.pic.twitter.com/an3wiDFE5p — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 15, 2026

La lesión de Marchesín

El encuentro había tenido un momento de máxima preocupación a los 11 minutos, cuando Agustín Marchesín debió salir lesionado en la rodilla y entre lágrimas, siendo reemplazado por Leandro Brey.

Pese al golpe, Boca logró reponerse y tomó el control del juego, mostrando carácter en un partido clave de la Copa Libertadores.

Síntesis de Boca vs Barcelona SC

Boca Juniors (3): Agustín Marchesín (11' PT Leandro Brey); Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes (40' ST Alan Velasco); Tomás Aranda (40' ST Ander Herrera); Miguel Ángel Merentiel (27' ST Exequiel Zeballos) y Adam Bareiro (39' ST Milton Giménez). DT: Claudio Úbeda.

Barcelona SC (0): José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa (22' ST Miguel Parrales), Gustavo Vallecilla (15' ST Jonnathan Mina); Jefferson Intriago (0' ST Byron Castillo), Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Luis Ángel Cano (0' ST Héctor Villalba) y Darío Benedetto (15' ST Sergio Núñez). DT: César Farías.

Goles: 38' PT Lautaro Di Lollo (B); 35' ST Santiago Ascacíbar (B); 48' ST Ander Herrera (B).

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Incidencias: 11' PT salida por lesión de Agustín Marchesín (B). Gol anulado a Ascacíbar (B) a los 14' ST por infracción.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).