Boca goleó con autoridad a Barcelona por la Libertadores

Boca Juniors goleó 3-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026 en La Bombonera, en una actuación contundente que lo deja bien posicionado en el Grupo D y lleno de confianza de cara al Superclásico ante River.
Boca venció 3-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores con goles de Di Lollo, Ascacíbar y Herrera en La Bombonera.
Boca Juniors goleó 3-0 a Barcelona SC por la Copa Libertadores 2026 en La Bombonera, en una actuación contundente que lo deja bien posicionado en el Grupo D y lleno de confianza de cara al Superclásico ante River.
El equipo xeneize mostró carácter tras la temprana lesión de Agustín Marchesín y terminó imponiéndose con claridad en un partido donde fue de menor a mayor en la Copa Libertadores.
El primer golpe llegó a los 38 minutos del primer tiempo, cuando Lautaro Di Lollo marcó de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Leandro Paredes, abriendo el camino de la victoria.
En el segundo tiempo, Boca sostuvo el control del juego y logró ampliar la ventaja a los 35 minutos, cuando Santiago Ascacíbar volvió a imponerse de cabeza tras un centro de Lautaro Blanco, marcando el 2-0.
El mediocampista fue una de las figuras del partido, con presencia en ataque y recuperación en el mediocampo, en una noche donde el equipo se mostró sólido en todas sus líneas.
Ya en tiempo de descuento, a los 48 minutos del segundo tiempo, Ander Herrera puso el 3-0 definitivo, tras una asistencia de Alan Velasco, cerrando una actuación convincente del conjunto dirigido por Claudio Úbeda.
El encuentro había tenido un momento de máxima preocupación a los 11 minutos, cuando Agustín Marchesín debió salir lesionado en la rodilla y entre lágrimas, siendo reemplazado por Leandro Brey.
Pese al golpe, Boca logró reponerse y tomó el control del juego, mostrando carácter en un partido clave de la Copa Libertadores.
Boca Juniors (3): Agustín Marchesín (11' PT Leandro Brey); Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes (40' ST Alan Velasco); Tomás Aranda (40' ST Ander Herrera); Miguel Ángel Merentiel (27' ST Exequiel Zeballos) y Adam Bareiro (39' ST Milton Giménez). DT: Claudio Úbeda.
Barcelona SC (0): José Contreras; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Javier Báez, Luca Sosa (22' ST Miguel Parrales), Gustavo Vallecilla (15' ST Jonnathan Mina); Jefferson Intriago (0' ST Byron Castillo), Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Luis Ángel Cano (0' ST Héctor Villalba) y Darío Benedetto (15' ST Sergio Núñez). DT: César Farías.
Goles: 38' PT Lautaro Di Lollo (B); 35' ST Santiago Ascacíbar (B); 48' ST Ander Herrera (B).
Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).
Incidencias: 11' PT salida por lesión de Agustín Marchesín (B). Gol anulado a Ascacíbar (B) a los 14' ST por infracción.
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).