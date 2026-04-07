Boca golpea en Chile: 2-0 ante Universidad Católica con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro

El Xeneize es contundente en el segundo tiempo y amplíala ventaja en su debut.

Boca Juniors tiene un arranque ideal en la Copa Libertadores y se impone 2-0 frente a Universidad Católica en el Claro Arena de Chile.

El equipo argentino había abierto el marcador en el primer tiempo gracias a un golazo de Leandro Paredes, que a los 15 minutos sacó un potente remate desde afuera del área para poner en ventaja al Xeneize.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041679738507284505&partner=&hide_thread=false QUÉ GOLAZO DE LEANDRO PAREDES EN SU DEBUT EN LA COPA LIBERTADORES. pic.twitter.com/JgPQXA3XRL — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 8, 2026 En el complemento, Boca volvió a golpear en el momento justo. A los 19 minutos, Adam Bareiro apareció en el área tras una asistencia de Lautaro Blanco y definió con precisión para estirar la diferencia.

El encuentro se juega con mucha intensidad desde el inicio, con roces, empujones y varias infracciones que marcan el clima caliente del partido. Sin embargo, Boca supo aprovechar sus momentos y mostró eficacia para traducir sus llegadas en goles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041699015142568409&partner=&hide_thread=false GOL de ADAM BAREIRO para el 2-0 de BOCA JUNIORS ante U Católica en #Libertadores.



El TACO de Tomi Aranda. pic.twitter.com/OKdGJLF3xm — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) April 8, 2026 Con el resultado a favor, el equipo dirigido por Claudio Úbeda busca manejar los tiempos del partido ante un rival que intenta descontar pero choca con una defensa firme.