    • 7 de abril de 2026 - 22:10

    Boca golpea en Chile: 2-0 ante Universidad Católica con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro

    El Xeneize es contundente en el segundo tiempo y amplíala ventaja en su debut.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Boca Juniors tiene un arranque ideal en la Copa Libertadores y se impone 2-0 frente a Universidad Católica en el Claro Arena de Chile.

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    El equipo argentino había abierto el marcador en el primer tiempo gracias a un golazo de Leandro Paredes, que a los 15 minutos sacó un potente remate desde afuera del área para poner en ventaja al Xeneize.

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    En el complemento, Boca volvió a golpear en el momento justo. A los 19 minutos, Adam Bareiro apareció en el área tras una asistencia de Lautaro Blanco y definió con precisión para estirar la diferencia.

    El encuentro se juega con mucha intensidad desde el inicio, con roces, empujones y varias infracciones que marcan el clima caliente del partido. Sin embargo, Boca supo aprovechar sus momentos y mostró eficacia para traducir sus llegadas en goles.

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    Con el resultado a favor, el equipo dirigido por Claudio Úbeda busca manejar los tiempos del partido ante un rival que intenta descontar pero choca con una defensa firme.

    Formaciones iniciales

    Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

    Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

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