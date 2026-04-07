Boca golpea en Chile: 2-0 ante Universidad Católica con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro

Boca Juniors tiene un arranque ideal en la Copa Libertadores y se impone 2-0 frente a Universidad Católica en el Claro Arena de Chile.
El Xeneize es contundente en el segundo tiempo y amplíala ventaja en su debut.
Boca Juniors tiene un arranque ideal en la Copa Libertadores y se impone 2-0 frente a Universidad Católica en el Claro Arena de Chile.
El equipo argentino había abierto el marcador en el primer tiempo gracias a un golazo de Leandro Paredes, que a los 15 minutos sacó un potente remate desde afuera del área para poner en ventaja al Xeneize.
En el complemento, Boca volvió a golpear en el momento justo. A los 19 minutos, Adam Bareiro apareció en el área tras una asistencia de Lautaro Blanco y definió con precisión para estirar la diferencia.
El encuentro se juega con mucha intensidad desde el inicio, con roces, empujones y varias infracciones que marcan el clima caliente del partido. Sin embargo, Boca supo aprovechar sus momentos y mostró eficacia para traducir sus llegadas en goles.
Con el resultado a favor, el equipo dirigido por Claudio Úbeda busca manejar los tiempos del partido ante un rival que intenta descontar pero choca con una defensa firme.
Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Miguel Ángel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.