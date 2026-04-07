Barracas Central empató con Vasco en su debut de la Copa Sudamericana

Por la Copa Sudamericana , Barracas Central igualó 0-0 con Vasco da Gama en un partido con pocas chances y marcado por la lluvia.

Barracas Central igualó sin goles en su debut en la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

En el inicio de la Copa Sudamericana, Barracas Central empató 0-0 frente a Vasco da Gama en el estadio Florencio Sola. El Guapo no logró aprovechar el equipo alternativo del rival y sumó un punto con sabor a poco en su debut en el Grupo G.

El encuentro estuvo condicionado por una intensa lluvia y la falta de situaciones claras de gol, lo que derivó en un trámite trabado y con pocas emociones para ambos equipos.

Un partido marcado por la falta de juego Uno de los momentos más llamativos del partido fue la insólita expulsión de Maximiliano Puig apenas un minuto después de haber ingresado, lo que complicó aún más las aspiraciones del conjunto argentino.

A pesar de jugar como local, Barracas no logró generar peligro suficiente para quedarse con la victoria, dejando escapar una buena oportunidad ante un rival que presentó una formación alternativa.

Cómo sigue su camino en la Copa Sudamericana Con este resultado, ambos equipos sumaron su primer punto en el Grupo G y quedaron a la espera del resto de la fecha, donde se enfrentarán Olimpia y Audax Italiano.