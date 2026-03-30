Por amor a Boca, un sanjuanino regalará 150 panchos a quienes usen los colores del equipo

Maximiliano Ruarte es el sanjuanino que está detrás de la locura que promete mover una gran cantidad de hinchas de Boca. Los detalles.

“Hacemos ese encuentro para que la gente de Boca pueda disfrutar de un pancho”. Así explicó Maximiliano Ruarte, empresario gastronómico de San Juan el motivo detrás de la propuesta que consiste en regalar 150 panchos a los primeros comensales que se acerquen hasta su local vestidos con los colores del club xeneize.

Panchazo Bostero es el nombre elegido para el encuentro. La propuesta es simple: cualquier sanjuanino hincha de Boca que llegue hasta el local de Panchazo en Rivadavia podrá disfrutar de un superpancho gratis, sin necesidad de tener que abonar nada más que la bebida consumida. Teniendo en cuenta que es la previa del fin de semana largo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas y Semana Santa, desde el local esperan que sea masiva la convocatoria.

Se puede acudir con camisetas, banderas, pañuelos y cualquier otro objeto que sea alusivo al club xeneize. La promoción está destinada a público en general, por lo que se pueden sumar desde familias completas hasta grupos de amigos, siempre y cuando cumplan con la consigna de vestir de azul y oro.

La propuesta que lleva menos de 24 horas publicada en las redes sociales del local cosecha más de 70 comentarios e innumerables reacciones, donde el folclore del fútbol también se hizo presente.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Panchazo (@panchazo.alpaso) La iniciativa aparece en la previa de un nuevo partido de Boca por la Liga Profesional, ya que el jueves 2 de abril disputará la 13ra fecha del Apertura ante Talleres.