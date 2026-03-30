    • 30 de marzo de 2026 - 15:05

    Por amor a Boca, un sanjuanino regalará 150 panchos a quienes usen los colores del equipo

    Maximiliano Ruarte es el sanjuanino que está detrás de la locura que promete mover una gran cantidad de hinchas de Boca. Los detalles.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    “Hacemos ese encuentro para que la gente de Boca pueda disfrutar de un pancho”. Así explicó Maximiliano Ruarte, empresario gastronómico de San Juan el motivo detrás de la propuesta que consiste en regalar 150 panchos a los primeros comensales que se acerquen hasta su local vestidos con los colores del club xeneize.

    Leé además

    san juan tendra por primera vez la noche de los panchos, un evento que promete mucho sabor

    San Juan tendrá por primera vez "La Noche de los Panchos", un evento que promete mucho sabor

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Ni Rodrigo de Paul ni Leandro Paredes: a qué jugador de Boca habría intentado conquistar Emilia Mernes

    Ni Rodrigo de Paul ni Leandro Paredes: a qué jugador de Boca habría intentado conquistar Emilia Mernes

    Panchazo Bostero es el nombre elegido para el encuentro. La propuesta es simple: cualquier sanjuanino hincha de Boca que llegue hasta el local de Panchazo en Rivadavia podrá disfrutar de un superpancho gratis, sin necesidad de tener que abonar nada más que la bebida consumida. Teniendo en cuenta que es la previa del fin de semana largo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas y Semana Santa, desde el local esperan que sea masiva la convocatoria.

    Se puede acudir con camisetas, banderas, pañuelos y cualquier otro objeto que sea alusivo al club xeneize. La promoción está destinada a público en general, por lo que se pueden sumar desde familias completas hasta grupos de amigos, siempre y cuando cumplan con la consigna de vestir de azul y oro.

    La propuesta que lleva menos de 24 horas publicada en las redes sociales del local cosecha más de 70 comentarios e innumerables reacciones, donde el folclore del fútbol también se hizo presente.

    Cómo ser parte del Panchazo Bostero

    El evento convocado por Maximiliano se realizará este miércoles 1 de abril, desde las 21 horas y hasta agotar el stock de 150 panchos. Se entregará uno por persona siempre y cuando se cumpla con la consigna.

    Un dato no menor es que solo se realizará en la casa central de Panchazo, ubicado en Paula Albarracín de Sarmiento, antes de Circunvalación, hacia el oeste, en Rivadavia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La lesión del arquero agrava la crisis de Boca por la cantidad de bajas.

    Boca: Marchesín lesionado y ya son ocho las bajas en el Xeneize

    boca derroto a instituto por 2-0 en la bombonera y logro ocho partidos invicto

    Boca derrotó a Instituto por 2-0 en La Bombonera y logró ocho partidos invicto

    Goleador. Nacho Russo es vital en Tigre que este viernes abrirá la fecha de AFA visitanto a Bánfield.

    Torneo Apertura de AFA: Dos partidos abren la jornada 12 del certamen

    emanuel ale, el pocitano que con la receta de su nona conquisto paladares y se convirtio en el rey de tomatican

    Emanuel Alé, el pocitano que con la receta de su Nona conquistó paladares y se convirtió en el "Rey de Tomaticán"

    Por Celeste Roco Navea