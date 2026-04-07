    • 7 de abril de 2026 - 23:09

    Copa Libertadores: Independiente Rivadavia hizo historia y venció a Bolívar

    En la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia logró su primer triunfo histórico al vencer 1-0 a Bolívar en Mendoza con un gol tempranero.

    Independiente Rivadavia celebró su primera victoria en la Copa Libertadores tras vencer a Bolívar en Mendoza.

    Independiente Rivadavia celebró su primera victoria en la Copa Libertadores tras vencer a Bolívar en Mendoza.

    Foto:

    Leé además

    boca gano con suspenso en chile y arranco firme en la copa libertadores

    Boca ganó con suspenso en Chile y arrancó firme en la Copa Libertadores
    Hinchas de Boca Juniors vivieron horas de tensión en Chile entre robos y medidas de seguridad.

    Boca Juniors: robos a hinchas en Chile y deportaron a un líder de La Doce

    El único gol del encuentro llegó desde el inicio del partido, con un remate de Matías Fernández que terminó en un error del arquero Carlos Lampe, quien no pudo controlar la pelota. Esa jugada temprana definió un partido en el que el local fue superior.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041642561639501946&partner=&hide_thread=false

    Gol tempranero y dominio total

    El equipo dirigido por Alfredo Berti impuso condiciones durante todo el encuentro y generó varias situaciones claras, incluso llegando a marcar un segundo gol que fue anulado por fuera de juego en el complemento.

    Más allá de ese tanto invalidado, el 1-0 fue suficiente para sellar una noche histórica en el estadio Malvinas Argentinas, donde el conjunto mendocino mostró solidez y carácter ante un rival con experiencia internacional.

    Lo que viene en la Copa Libertadores

    Tras este gran debut, Independiente Rivadavia deberá afrontar un desafío mayor: visitar a Fluminense en Brasil el próximo 15 de abril, en busca de seguir sumando en el grupo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El regreso de Boca Juniors a la Copa Libertadores despierta expectativa de sobra de los xeneizes. 

    La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ponen primera: cómo ver los partidos y la agenda de los argentinos

    Goleador. Miguel Merentiel es la carta de gol de un Boca que se meterá otra vez en Copa Libertadores.

    Comienza la ilusión copera de Boca Juniors en la Libertadores

    Luego de la polémica, Boca recibió esa cantidad de entradas para que los simpatizantes xeneizes puedan asistir al partido contra Universidad Católica.

    Boca contará con sus hinchas en Chile: 2.000 xeneizes podrán asistir al debut en Copa Libertadores

    Barracas Central igualó sin goles en su debut en la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

    Barracas Central empató con Vasco en su debut de la Copa Sudamericana

    Por Redacción Diario de Cuyo