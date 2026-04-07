Copa Libertadores: Independiente Rivadavia hizo historia y venció a Bolívar

En la Copa Libertadores , Independiente Rivadavia logró su primer triunfo histórico al vencer 1-0 a Bolívar en Mendoza con un gol tempranero.

Independiente Rivadavia celebró su primera victoria en la Copa Libertadores tras vencer a Bolívar en Mendoza.

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En el arranque de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia consiguió una victoria inolvidable al derrotar 1-0 a Bolívar en Mendoza. La Lepra mendocina logró su primer triunfo histórico en el certamen continental, marcando un hito para la institución.

El único gol del encuentro llegó desde el inicio del partido, con un remate de Matías Fernández que terminó en un error del arquero Carlos Lampe, quien no pudo controlar la pelota. Esa jugada temprana definió un partido en el que el local fue superior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041642561639501946&partner=&hide_thread=false Con ustedes, el PRIMER GOL de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores de América.



¿El autor? Carlos Lampe, EN CONTRA. pic.twitter.com/tuhJUefrI1 — tmsports (@tmsportsar) April 7, 2026 Gol tempranero y dominio total El equipo dirigido por Alfredo Berti impuso condiciones durante todo el encuentro y generó varias situaciones claras, incluso llegando a marcar un segundo gol que fue anulado por fuera de juego en el complemento.

Más allá de ese tanto invalidado, el 1-0 fue suficiente para sellar una noche histórica en el estadio Malvinas Argentinas, donde el conjunto mendocino mostró solidez y carácter ante un rival con experiencia internacional.