Boca y arqueros: los nombres que analiza tras la lesión de Marchesín

La grave lesión de Agustín Marchesín encendió las alarmas en Boca Juniors , que ya comienza a proyectar alternativas para el arco. Aunque no habrá refuerzos inmediatos, la dirigencia analiza posibles reemplazos ante la baja prolongada del titular, en medio de la competencia local e internacional.

La entrevista entre un periodista y una hincha de Boca antes del partido que se hizo viral: el video

El diagnóstico confirmó que el arquero sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior , lo que lo dejará fuera de las canchas durante varios meses y posiblemente hasta 2027. Esto generó que el Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme , comience a evaluar el mercado.

Existen varias opciones dentro del mercado local e internacional. Será el presidente boquense el que deba definir las características y condiciones por las que apostará a la hora de fichar a un competidor de un Brey que, a priori, seguirá como titular hasta el final del semestre. Esta decisión estuvo basada en dos cuestiones: 1) Boca tiene encaminada su clasificación a los octavos de la Libertadores gracias a los 6 puntos que ya logró en su zona y un resultado positivo ante River el fin de semana le haría poner un pie en la próxima ronda del Apertura; y 2) a dos meses del inicio del mercado, era difícil que algún club se desprenda de uno de sus goleros y, llegado el caso, su cotización hubiera sido más elevada por estar en pleno período de competición.

La primera opción que surge para Boca es Tomás Marchiori. El arquero de 30 años supo ser figura en el Fortín, pero perdió el puesto con el colombiano Álvaro Montero. Hace algunas semanas recibió un sondeo de Newell’s, que lo buscó por la lesión de Gabriel Arias, pero su transferencia no prosperó. Los de Liniers lo adquirieron por una suma superior al millón de dólares y, aunque Guillermo Barros Schelotto no quiere perder una alternativa en el arco, la dirigencia velezana no vería con malos ojos desprenderse de un guardameta suplente si la oferta es potable. Tiene contrato hasta 2028.

El segundo nombre que surge también es del ámbito doméstico: Nahuel Losada. El golero (32 años) formado en la cantera de Estudiantes de La Plata que encontró su lugar en Belgrano de Córdoba y se potenció en Lanús , donde fue clave en la conquista de la Copa Sudamericana y Recopa recientes. Su vínculo en el Granate fue renovado hace poco y también expira en 2028. La directiva comandada por Nicolás Russo no lo “regalará”, pero sabe que será difícil retenerlo en el próximo mercado si aparece una propuesta que sea redituable para la institución y un futbolista que, por caso, estuvo cerca de ser transferido al Inter Miami. ¿El dato clave? el arquero tiene una cláusula de salida de 5 millones de dólares.

Hay dos alternativas más, quizás menos terrenales que las ya mencionadas por tratarse de arqueros con nivel de selección nacional. Son los casos del campeón del mundo Gerónimo Rulli y de Walter Benítez, quien probablemente figure en la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 aunque a esta hora tiene pocas chances de integrar la lista definitiva.

No sería la primera vez que el apellido Rulli sea vinculado a Boca, ya que en mercados anteriores también había sido sondeado. Identificado con Estudiantes de La Plata, el golero de 32 años es titular en Olympique de Marsella y primer suplente del Dibu Martínez en la Albiceleste. Su contrato con el club francés, que desembolsó alrededor de 3 millones de euros por su ficha, vence a mediados de 2027, por lo que no sería descabellado que Boca formalizara una propuesta para quedarse con sus servicios luego de la Copa del Mundo. Vale mencionar que el Xeneize ya había invertido cerca de 2 millones de dólares para comprarle a Marchesín a Gremio a principios de 2025.

Finalmente en el horizonte también aparece Walter Benítez, chaqueño de 33 años que está en la órbita de Scaloni, surgió futbolísticamente en Quilmes y cimentó una carrera en el fútbol europeo con los buzos de Niza de Francia y PSV Eindhoven de Países Bajos, antes de recalar desde la temporada pasada en Crystal Palace, donde es suplente de Dean Henderson. Su falta de continuidad puede representar una posibilidad para Boca, aunque la extensión de su contrato (2028) no haría tan sencilla una operación. Y ni hablar la remuneración pretendida, ya que los números de la Premier League distan mucho de los de la Liga Profesional. No obstante, no hay peor gestión que la que no se hace.

Tiempo para decidir

Si bien el club tiene la posibilidad reglamentaria de incorporar un reemplazo inmediato, la decisión inicial es esperar al próximo mercado de pases. Sin embargo, ya hay una lista de arqueros que podrían ser considerados si la situación lo requiere.

En el corto plazo, el arco estará cubierto por Leandro Brey, quien asumirá la titularidad, acompañado por la experiencia de Javier García. La apuesta será sostener el nivel competitivo mientras se define una estrategia a largo plazo.

Dentro del club reconocen que la lesión aceleró decisiones que ya estaban en evaluación. La necesidad de reforzar el puesto de arquero era un tema latente, pero ahora se volvió urgente ante la magnitud de la baja.

Mientras tanto, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda deberá reconfigurar el equipo sin su arquero titular, en un calendario exigente y con objetivos importantes por delante.