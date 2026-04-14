Champions League: Barcelona ganó 2-1 pero quedó eliminado ante Atlético

En un duelo cargado de tensión por la Champions League , el FC Barcelona logró imponerse 2-1 ante el Atlético de Madrid , pero el resultado no fue suficiente para avanzar de fase. El conjunto catalán quedó eliminado tras el global, en una serie que mantuvo el suspenso hasta el final.

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El partido comenzó con un Barcelona decidido a revertir la serie. Con intensidad y dominio de la pelota, logró ponerse en ventaja con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres , igualando momentáneamente la eliminatoria.

Sin embargo, el Atlético Madrid reaccionó en el momento justo y encontró el descuento a través de Ademola Lookman , un gol que resultó determinante para el desenlace de la serie.

Más allá del triunfo en el partido de vuelta, el resultado global terminó favoreciendo al conjunto dirigido por Diego Simeone. La victoria previa del equipo madrileño le permitió sostener la ventaja y sellar la clasificación.

El Barcelona, pese a mostrar una mejor versión en este encuentro, no logró revertir el resultado acumulado y se despidió de la competencia europea.

Un golpe para el Barcelona

La eliminación en la Champions League representa un duro golpe para el equipo catalán, que tenía como objetivo avanzar en el certamen. A pesar del esfuerzo y la mejora futbolística, la falta de contundencia en la serie terminó siendo determinante.

Por su parte, el Atlético Madrid celebró una clasificación trabajada y se metió entre los mejores equipos del torneo, consolidando su perfil competitivo en instancias decisivas.