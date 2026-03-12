Chiqui Tapia pasó por Tribunales para declarar en la investigación que involucra a la AFA: "Cumplimos con lo que quería el juez"

Claudio “Chiqui” Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , presentó un escrito sin responder preguntas al ser indagado este jueves en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos.

Sobre el escándalo de la AFA, Claudio Chiqui Tapia y un duro mensaje: "Muchos van a transpirar de vergüenza"

“Cumplimos con lo que quería el juez”, afirmó al retirarse de los tribunales en medio de un tumulto por la guardia periodística montada en el lugar y mientras bajaba por una rampa ubicada al costado del ingreso principal al edificio de Avenida de los Inmigrantes 1950.

Además acotó: “y nos vamos a poner a trabajar con España porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”. Luego de lo cual abordó la camioneta en la que había llegado minutos antes de las 11 y se retiró.

Tapia llegó a la sede judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950 a las 10:55, junto a su defensor Luis Charró, quien asumió la semana pasada a horas de la citación original, ya que el presidente de AFA debía abrir la ronda de declaraciones, pero el cambio de abogado le permitió pedir prórroga y quedó último en el listado.

Su primer defensor fue el abogado Lucio Simonetti, quien presentó un recurso por inexistencia de delito y reclamó el sobreseimiento. El juez Amarante lo rechazó y siguió adelante con las indagatorias y ahora el tema está a estudio de la Cámara en lo Penal Económico, que convocó a una audiencia el 18 de marzo próximo.

El expediente investiga la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025. La deuda original alcanza los $ 19.350 millones. El monto comprende obligaciones del impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y los aportes de la seguridad social.

En su indagatoria de ayer y por escrito el tesorero Toviggino pidió ser sobreseído porque sostuvo que no hubo delito y, en caso de serle rechazado este planteo, reclamó quedar comprendido dentro de la ley de Inocencia Fiscal. AFA regularizó su situación impositiva. Abonó una parte de la deuda en efectivo y suscribió planes de pago por el saldo restante, mencionó en su descargo.

El delito por el que se imputó a Tapia prevé penas de dos a seis años de prisión. El presidente de AFA está mencionado e investigado en otras causas penales pero quedó imputado formalmente por primera vez en esta investigación por retención de impuestos iniciada por denuncia de ARCA, querellante en el caso.