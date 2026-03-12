Chiqui Tapia opinó sobre la Finalíssima entre Argentina y España: "Quiero que se juegue en el Monumental"

“Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la final se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental”, señaló el Chiqui tras ser indagado por presunta retención indebida de aportes en la AFA.

La frase del mandatario de la AFA se dio tras salir del edificio de la justicia en lo Penal Económico en Avenida De los Inmigrantes 1950 luego de ser indagado en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos. En este contexto, aprovechó para mandar un mensaje futbolístico en medio de las versiones que nacieron desde España y aseguraron que la Finalíssima sería trasladada a Madrid ante la chance concreta de cancelar la programación en el Lusail Stadium de Qatar por la situación en Medio Oriente.

Apenas se conoció este dato, el periodista Diego Monroig, periodista de ESPN que sigue la actividad de la selección argentina, había dado a conocer la firme postura de AFA ante estos rumores: “La AFA no dio el ok para jugar en España y la AFA no va a dar el ok para jugar en España. Estoy en condiciones de decir que la AFA nunca y en ningún momento dio el ok para jugar en España. La postura de AFA es que nunca dio el ok para jugar en España y realmente lo sorprende la noticia que comienza a tomar fuera allí en Europa”.

El encuentro entre el campeón de la última Copa América y de la Eurocopa estaba inicialmente programado para disputarse en el Lusail Stadium que fue sede de la final de la Copa del Mundo 2022. Sin embargo, el duelo que debería disputarse el viernes 27 de marzo en el marco de la Fecha FIFA posiblemente será trasladado a otra sede en las próximas horas.

Argentina y España afrontan negociaciones decisivas para definir la sede donde disputarán la próxima edición de la Finalíssima dado que la incertidumbre sobre el Lusail Stadium de Doha ha obligado a considerar alternativas en Europa por la tensión política en Medio Oriente. La disputa entre ambos seleccionados ha cobrado especial urgencia.

image Chiqui Tapia propuso al Estadio Monumental como sede de la Finalissima

El Bernabeu como posible sede

El dato más relevante es la firme candidatura del Estadio Santiago Bernabéu, sede del Real Madrid, como lugar predilecto para recibir el encuentro, posición reiterada por medios españoles. El diario AS publicó que “la UEFA considera que Madrid y el Bernabéu son las mejores alternativas europeas”, por delante de otras capitales como Roma o Lisboa. Sumado a esto, ese mismo viernes 27 de marzo, Madrid albergará otro enfrentamiento de Fecha FIFA entre Marruecos y Ecuador en el Metropolitano, situado a unos 12 kilómetros. Según el propio diario, las autoridades de seguridad españolas deberán consensuar la organización de ambos eventos, aunque recalcaron que “la capital de España es capaz de soportar dos eventos de esta magnitud en un mismo día”. Como antecedente de éxito, recordaron la final de la Copa Libertadores 2018 entre River Plate y Boca Juniors, que se jugó en el Bernabéu con escaso margen de tiempo y fue considerado un “éxito organizativo”.

A pesar de la preferencia española, la negativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) impone un obstáculo considerable. Sin embargo, el periodista Diego Monroig reconoció que, pese a esta postura, la chance de reprogramar el duelo en el Viejo Continente es la más viable porque favorecería al traslado de los futbolistas, ya que la mayoría milita en ligas europeas. Por su parte, Pablo Aimar, integrante del cuerpo técnico de la selección argentina que lidera Lionel Scaloni, subrayó la importancia de garantizar la seguridad de los jugadores y el público frente a la crisis en Medio Oriente: “No sabemos dónde se jugará todavía, ojalá sea en un lugar seguro. Es una muy linda medida”, declaró Aimar.

La prisa por definir la sede responde a que en los próximos días deben empezar a enviarse las citaciones de jugadores para esta doble Fecha FIFA, la última antes de que comience el proceso preparatorio del Mundial 2026. Además, desde ESPN remarcaron que este viernes es “el nuevo límite” autoimpuesto para alcanzar un acuerdo definitivo, aunque reconocieron que “ya hubo varios días claves que no terminaron siendo tal”.