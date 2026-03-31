Circuito Nacional de pádel: Las sanjuaninas Macarena Gómez y Agostina Dalmónego, protagonistas

A fines de marzo de 2025, hace exactamente un año, Macarena Gómez y Agostina Dalmónego tomaron la decisión de jugar el Circuito Profesional de pádel de damas a nivel nacional, dando un salto importante en el plano nacional con la intención de superarse constantemente y no conformes con ser la pareja número uno en San Juan.
Este año comenzaron con pretemporada en Mendoza, donde la temporada anterior las tuvo, también, como principales protagonistas y hace unos días estuvieron en Paraná, Entre Ríos en la segunda fecha del Circuito.
Macarena Gómez cuenta cómo fue el comienzo de 2026: “Este año arranqué la pretemporada en Mendoza, donde estuve un mes completo entrenando en la academia de Joselo Velozo, en el Kondor Club. Fue una experiencia hermosa y muy intensa, con doble turno de lunes a sábado. Entrenábamos desde las 7 hasta las 10:30 (pádel y físico) y después volvíamos a la tarde de 14:30 a 18, nuevamente con físico y pádel. Fueron cuatro semanas exigentes, pero muy enriquecedoras, donde además conocimos gente de distintas provincias y también de otros países como Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia.
PADEL EN MENDOZA
Al terminar la pretemporada, ese mismo fin de semana jugamos un torneo en San Martín, Mendoza. Aprovechamos la oportunidad y nos inscribimos… ¡y logramos ganarlo! Fue una alegría enorme porque era el primer torneo del año. Al fin de semana siguiente también nos invitaron a un torneo en el club Indoor, donde nuevamente llegamos a la final, aunque esta vez se nos escapó en un tercer set.
A principios de marzo teníamos la primera fecha de AJPP (Asociación de Jugadoras Profesionales de Pádel) en Valentín Alsina (Buenos Aires), pero no pudimos viajar. Así que empezamos a planificar el siguiente torneo en Paraná, Entre Ríos, donde competimos este fin de semana. Como el viaje era largo, decidimos salir el miércoles para poder descansar bien el jueves. Ese día llegamos por la mañana, descansamos y por la tarde hicimos un poco de actividad física.
El viernes entrenamos entre nosotras y luego fuimos al club para competir. Jugamos la final de la qualy, un partido muy duro de más de dos horas contra una pareja de Santa Fe, y logramos ganarlo, pasando así al cuadro principal. Ya en esa instancia nos tocó una pareja muy fuerte, no pudimos sacar el partido adelante y quedamos eliminadas.
De todas formas, seguimos con muchas ganas de competir en el circuito AJPP, buscando mejorar y dar siempre lo mejor de nosotras. El circuito tiene dos fechas por mes (el primer y último fin de semana), pero se nos hace difícil participar en todas, ya que la mayoría de los torneos se realizan en distintas provincias o incluso en otros países. Por eso también estamos en la búsqueda de sponsors que nos puedan acompañar en este camino”.
Respecto al calendario con los torneos de la temporada, Macarena comenta: “Nuestra idea es tratar de participar en las dos fechas que hay cada mes; sería muy importante para nosotras porque también nos venimos preparando para eso, para competir lo más que se pueda. Mientras, nosotras seguimos entrenando en la academia de Pablo Sánchez en PSP Padel Academy; estamos entrenando tres veces por semana y aparte trabajamos en la parte física, obviamente.
La próxima fecha es en La Plata, pero se nos hace muy complicado por los costos, es todo muy caro, así que hemos pensado ir al de Córdoba, en La Carlota, que será la cuarta fecha. También destaco que no contar con un coach a nuestro lado que nos indique algo en cada cambio de lado, algo que nosotras adentro de la cancha no vemos; eso se nota, ya que en esos torneos todas las parejas lo tienen".
AGOSTINA DALMONEGO
Por su parte, Agostina Dalmónego comenta sobre esta temporada que ha comenzado: “En la temporada pasada nos fue bien, ya que en todo el año no perdimos una final. Este año ya el segundo torneo nos tocó perder una final. Eso habla mucho de que está subiendo el nivel en todos lados.
En la pretemporada yo fui dos semanas nada más a Mendoza, mientras que Maca completó un mes. Los viajes cansan mucho. Este lunes cuando fui a entrenar sentía las piernas cansadas pero no por los partidos, sino por el viaje, ya que tuvimos 17 horas de ida y 17 de vuelta, así que nuestra idea es ir una vez al mes a un torneo ya que es mucho gasto.
Ahora nos ponemos en busca de sponsors para seguir viajando, obviamente porque nos hemos sentido muy bien en los partidos, mucho mejor que las veces anteriores y perdimos contra la pareja número uno de sub-18.
Respecto a nuestro rendimiento siempre le digo a Maca que poco a poco vamos mejorando al entrenar mucho más, obviamente que nosotros tenemos ahora encima facultad y responsabilidades aparte, muchas de las chicas que juegan tienen más posibilidad en ese sentido de poder entrenar más tiempo, y poder competir a ese nivel más continuo por distancia ya que, por ejemplo, hacen colegio virtual, pero como te digo siempre estamos buscando entrenar más.
En mi caso, sé que tengo qué tengo pensar en viajar desde donde vivo (Media Agua) hasta Capital, ahora estamos entrenando tres días, algo que también me desgasta es ese viaje, en eso también destaco mucho el apoyo de mi compañera Maca y nuestro profe Pablo, pero bueno vamos a seguir entrenando y esforzándonos, porque es lo que queremos como equipo e individualmente. Luego de Paraná nos damos cuenta que necesitamos tener muchos más partidos de este roce, para ir trabajando sobre eso y que Pablo tenga el material necesario para trabajar y mejorar”.