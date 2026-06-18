    • 18 de junio de 2026 - 07:49

    Colombia arrancó con el pie derecho: venció 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista

    La selección cafetera superó a Uzbekistán en el Estadio Azteca y comenzó con una victoria su participación en el Grupo K del Mundial 2026.

    Colombia.

    Colombia.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Colombia cumplió con los pronósticos y debutó con una victoria por 3-1 frente a Uzbekistán en la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. En el Estadio Azteca de Ciudad de México, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo mostró mayor jerarquía en los momentos decisivos y sumó tres puntos clave para empezar liderando su zona.

    Leé además

    Fernanda Illanes. Foto: Instagram.

    Fernanda Illanes fue habilitada para el Panamericano de Colombia, pero su participación depende de reunir los fondos
    Cho Gue-sung.

    Quién es el futbolista asiático que sorprendió en el Mundial 2026 por su pasión por el mate

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El equipo sudamericano dominó gran parte del encuentro, aunque recién logró romper la resistencia uzbeka a los 40 minutos del primer tiempo. Luis Díaz desbordó por la izquierda y asistió a Daniel Muñoz, quien definió para establecer el 1-0 antes del descanso.

    La reacción de Uzbekistán llegó en el complemento. A los 60 minutos, Abbosbek Fayzullaev aprovechó un rebote del arquero Camilo Vargas y marcó el primer gol de la historia de su selección en una Copa del Mundo, desatando la sorpresa en el estadio.

    Sin embargo, la alegría asiática duró poco. Apenas unos minutos después, Luis Díaz apareció dentro del área para devolverle la ventaja a Colombia y confirmar su condición de figura del partido. El delantero del Liverpool completó una actuación sobresaliente con gol y asistencia.

    Uzbekistán intentó volver a meterse en el encuentro y generó algunas situaciones de peligro, pero Colombia resistió y liquidó el resultado en tiempo de descuento. Jaminton Campaz aprovechó una gran acción colectiva para sellar el 3-1 definitivo y asegurar una victoria que deja a los cafeteros en lo más alto del Grupo K.

    Embed

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lionel Messi, una leyenda que todavía da que hablar.

    Último Mundial de Messi: para la mayoría de los sanjuaninos, pesa más ser contemporáneo a la leyenda que la tristeza porque se acaba su era

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Copa del Mundo.

    Agenda del Mundial 2026: uno por uno, todos los partidos de este jueves 18 de junio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    mega festival de kick boxing en el estadio aldo cantoni

    Mega festival de kick boxing en el estadio Aldo Cantoni

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ghana golpeo sobre el final y vencio a panama 1-0 en su debut mundialista

    Ghana golpeó sobre el final y venció a Panamá 1-0 en su debut mundialista

    Por Redacción Diario de Cuyo