    • 9 de junio de 2026 - 19:55

    Con el aporte de Messi, Argentina goleó 3 a 0 a Islandia en el último amistoso antes del Mundial 2026

    La Pulga disputó los últimos 21 minutos y cambió la ecuación porque anotó el 2-0 y participó en el tanto de Thiago Almada. Valentín Barco encaminó la victoria.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección argentina derrotó 3-0 a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama en Estados Unidos en el último amistoso preparatorio al Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni cerró una buena actuación y culminó estos duelos con un saldo invicto de dos triunfos consecutivos, luego del 2-0 a Honduras en Texas.

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    Luego de un intento elevado de Mikael Ellertsson en el área chica, la Albiceleste asumió el dominio del encuentro para evitar más sustos en el arco de Gerónimo Rulli y rompió la paridad a los siete minutos con una volea de Valentín Barco desde afuera del área. El Colo marcó su primer gol en cuatro partidos con la camiseta nacional y sumó su segunda titularidad consecutiva después de ser titular ante los hondureños.

    Ya en el complemento, Scaloni modificó la mitad del equipo, pero la idea no se trastocó. Los dos disparos al palo de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez fueron una muestra de eso, pero el ingreso de Lionel Messi fue vital para modificar la ecuación. En la primera pelota que tocó, dejó mano a mano al Toro, a quien le cometieron penal y el 10 se hizo cargo de la pena máxima para sellar el 2-0. Ya sobre el final, la Pulga volvió a frotar la lámpara para combinarse con Rodrigo De Paul y el Motorcito asistió a Thiago Almada para el 3-0 final.

    El campeón del mundo iniciará la defensa de la corona el próximo martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina) contra Argelia en el Kansas City Stadium. El lunes 22 chocará con Austria a partir de las 14:00 en el Dallas Stadium y terminará la primera fase el sábado 27 desde las 23 ante Jordania en el mismo recinto.

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