Confirman el regreso del TC2000 en octubre: "Voy a trabajar por El Zonda incansablemente"

El regreso del automovilismo nacional al Autódromo El Zonda no solo genera entusiasmo en los fanáticos, sino también en quienes trabajan día a día para su crecimiento. Así lo expresó Juan Robledo, presidente de la Federación Sanjuanina de Automovilismo , quien no ocultó su emoción por el presente del circuito.

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“Alegre, contento, eufórico. Soy amante de El Zonda y voy a trabajar hasta incansablemente por este autódromo ”, aseguró, al tiempo que valoró el acompañamiento institucional para la puesta en valor del escenario.

En ese sentido, destacó el rol del Gobierno provincial en la recuperación del circuito: “ Hay un grupo de gente, empezando por el gobernador, que nos marcó el camino : poner el autódromo en perfectas condiciones y traer la mayor cantidad de categorías posibles”.

El dirigente también subrayó el impacto que genera el regreso de las grandes competencias en la provincia: “La cantidad de gente es espectacular. Esto le da una alegría enorme al pueblo de San Juan. Estamos todos contentos” .

Uno de los momentos más especiales del fin de semana fue la presencia de Ricardo Zunino, quien volvió al Autódromo Eduardo Copello después de 40 años . “Es un homenaje en vida que pocas veces se da. Él no era una persona que le gustaran este tipo de reconocimientos, pero está encantado. Para nosotros es una alegría enorme”, expresó Robledo.

Además, remarcó la importancia de revalorizar figuras históricas del automovilismo local: “Hay mucha gente que no lo conoce y San Juan tiene un piloto de Fórmula 1. Hizo muchísimo por la provincia”.

La confirmación del TC2000 en octubre y la despedida de Henry Martin

Pensando en lo que viene, Robledo adelantó que el calendario seguirá activo: “En octubre vamos a trabajar para otra gran fecha, con el Zonal y la vuelta del TC2000, además de algunas sorpresas que estamos preparando”.

Sobre la posibilidad de incorporar carreras nocturnas en el circuito, prefirió mostrarse cauto, aunque no descartó la idea: “Primero hay que seguir ampliando la capacidad del autódromo. Esto recién empieza y va a seguir creciendo”.

Finalmente, también mencionó la posible despedida del histórico piloto local, Henry Martin, lo que podría convertirse en otro momento emotivo para el público sanjuanino.