Copa de Campeones: Cuatro sueños camino a la conquista del interior

La Copa de Campeones tendrá nuevo campeón. Y es que no se repetirá ganador consecutivo tras la deserción de Peñaflor , actual monarca, anticipando un futuro duelo final entre uno que ya la ganó contra otro que podría ir por la historia. Así se perfila la Gran Final 2026. Tres que no la ganaron contra uno que ya si la conoce.

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Es que los emparejamientos de la serie de semifinales de la Copa de Campeones puso cara a cara a una pareja que no la ganó aún y a otra pareja quetiene a uno que si sabe lo que es ser campeón de la Copa contra otro que no la alzó todavía.

El particular descenlace de la edición 2026 de la Copa ha querido que Paso de Los Andes de Albardón defina una plaza ante Sportivo Del Carril , en un duelo de dos novatos en finales de este torneo. Por el otro, el duelo semifinal entre Defensores de Boca y Racing de Jáchal enfrentará a uno que si fue campeón, contra otro que jugó final.

La serie comenzará en los departamentos San Martín y en el oeste de Sarmiento. Locales Del Carril y Defensores de Boca en las idas, previendo que la definición será luego en Albardón y en Jáchal para conocer a los finalistas. En la General, la que armó los cuadros de la Fase Final, Paso de Los Andes está arriba de todos, luego aparece Racing, más abajo Defensores y al final Del Carril.

CAMINO EN LA COPA DE CAMPEONES

El Decano albardonero tuvo una fase inicial que definió pronto en un grupo donde aparecía Pismanta de Las Flores, Villa Hipódromo de y Juventud Unida de Caucete. En Octavos de Final eliminó a Punta del Médano y en Cuartos, a La Chimbera con mucha superioridad, sin tener que recurrir a penales.

Sportivo Racing de Jáchal tuvo una zona dura. San Lorenzo de Rodeo, Social Astica y Sportivo Los Berros. En los Octavos de Final, eliminó a Atlético Sarmiento por penales y luego, en Cuartos viene de clasificar dejando afuera a San Martín de Rodeo con triunfo en Jáchal y derrota en Iglesia.

Defensores de Boca compartió grupo en la Fase Clasificatoria con San Martín de Rodeo, Atlético Rivera de Chimbas y El Rincón de Caucete. En los Octavos de Final eliminó con partido suspendido y todo a Defensores de San Martín, mientras que en los Cuartos de Final se sacó de encima a un candidato como San Lorenzo de Rodeo.

El cuarto protagonista de las semifinales es Sportivo Del Carril. En la Fase Clasificatoria integró zona con Atenas Pocito, Unión La Chimbera y Defensores del Chaparro. En los octavos de final, sacó pasaje eliminando a Yrigoyen de Santa Lucía y en Cuartos, hizo ruido al dajar afuera a Arbol Verde en Jáchal.

La Copa de Campeones tiene estas cosas. Con casi sesenta ediciones, ese orgullo de ser el mejor del mapa sanjuanino está pendiente para grandes clubes del interior. Esta vez, tres quieren su nombre por primera vez en la lista de los ganadores y otro que quiere repetir su historia.