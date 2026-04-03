Dura derrota: la Selección Argentina perdió 5-2 ante Italia en la Copa de Naciones

El equipo albiceleste no pudo revertir el marcador y jugará en semifinales ante Portugal

Dura derrota para la Selección argentina en la Copa de Naciones, que perdió 5-2 con Italia.

En el cierre de la fase clasificatoria de la Copa de Naciones que se disputa en Montreux, Suiza, la Selección argentina de hockey sobre patines perdió ante Italia por 5-2.

El conjunto albiceleste se encontró con un rival más efectivo y no pudo evitar la derrota pese al esfuerzo colectivo. Argentina había cosechado dos victorias, pero esta vez no consiguió revertir el marcador para festejar.

Argentina-Italia a 304 Luego de un primer tiempo con dos tantos del rival, el equipo nacional activó en el segundo tiempo y consiguió convertir dos tantos y el encuentro terminó 5-2

De este modo, con esta derrota, el combinado dirigido por el Negro José Luis Páez jugará en semifinales este sábado a las 14 ante Portugal, que le ganó a España.

Las semifinales se jugarán este sábado a las 14 y 16.30.