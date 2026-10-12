El ataque de furia de Bublik en Shanghái: destrozó su raqueta y se cortó la mano tras golpear un contenedor

Alexander Bublik protagonizó un violento arrebato durante su partido en el Masters 1000 de Shanghái tras perder el primer set ante Brandon Nakashima.

El Masters 1000 de Shanghái fue escenario de un nuevo y tenso episodio de descontrol emocional en el circuito ATP. Durante su enfrentamiento correspondiente a la tercera ronda contra el estadounidense Brandon Nakashima, el tenista kazajo Alexander Bublik volvió a exponer su carácter impredecible tras ceder un ajustado primer set por 7-6 (9-7) en el desempate.

La frustración por haber dejado escapar la primera manga provocó una reacción inmediata e intempestiva apenas concluyó el tie-break. Al dirigirse hacia su zona de descanso, Bublik comenzó a gritar enérgicamente, estrelló su raqueta contra el suelo hasta destruirla por completo y le propinó un fuerte puñetazo a un contenedor/heladera ubicado cerca de la silla del árbitro.

El violento impacto contra la estructura le ocasionó de forma instantánea un profundo corte en el brazo derecho que comenzó a sangrar profusamente. Ante la gravedad de la herida, el juez de silla, John Blom, debió autorizar la presencia inmediata del médico oficial del torneo para realizarle las curaciones correspondientes, limpiar la zona afectada y colocarle un vendaje que le permitiera continuar en competencia.

Alexander Bublik’s reaction after losing the first set... pic.twitter.com/236R4hSxP7 — Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 11, 2026 A pesar de la sangrienta escena y el evidente dolor físico, el deportista de 29 años no solo decidió mantenerse en cancha, sino que experimentó una notable recuperación deportiva. Con el brazo vendado, ajustó su estilo de juego, redujo el margen de error y logró quedarse con el segundo parcial por 6-3.

En el set decisivo, la paridad se mantuvo hasta un nuevo desempate, donde el tenista kazajo mostró mayor templanza en los momentos críticos para terminar imponiéndose por 7-6 (7-5). Con esta victoria en tres sets, Bublik selló su clasificación a los octavos de final, donde deberá medirse ante el alemán Alexander Zverev, quien viene de superar en la misma jornada al francés Quentin Halys.