El Desafío a la Cruz del Tacho se convierte en el epicentro del MTB

En el MTB sanjuanino hay pruebas que son clásicas. Son las que marcan el camino de la temporada y con el clima tan riguroso que hoy reina en San Juan, la décima edición del Desafío a la Cruz del Tacho agrega más condimentos para correrla al pie de la montaña en Pocito.

El Desafío a la Cruz del Tacho en Pocito celebra su 10º edición con su exigencia al pie de los cerros

Por eso, este domingo será especial. Con el desafío de ascender al cerro, de volver, de bajar y remontar todo el circuito que exige al máximo a los bikers. Una carrera diferente que no todos pueden correrla.

La actividad en el pedemonte pocitano arrancará este domingo a partir de las 10,35 con la largada de las categorías E Bike. A las 11 largarán los Cadetes, Promo A y Master C2, mientras que dos minutos más tarde lo harán las Damas Competitivas, Endurance Duo Damas y Mixtos. A las 11,04 será momento de partida para los Master D1 y D2, recordando que será una vuelta y media al circuito de la Cruz del Tacho para éstas categorías.

A las 11,15 empezará el plato fuerte con la largada de Juveniles, Sub 23 y Elite, con todos los mounstruos en carrera. Más tarde vendrán Master A1, Master A2, Master B1 y Master B2. Luego en Endurance Duo Masculino y finalmente Master C1, remarcando que todas estas categorías harán dos vueltas completas al circuito.

Cerrando las grillas, a las 11,30 partirán Promo B y Menores y luego Promo C, Master E y Damas Promo que recorrerán solo una vuelta completa.

Esta décima edición tendrá cobertura especial con Radio La Voz y el equipo de Fabián Seguín que llevará adelante toda las alternativas de una carrera que no es una más en el ciclismo de montaña.

CALENDARIO 2026

Esta será la cuarta fecha del calendario de la ASO y se correrá el domingo 14 de junio, y corresponde al Desafío Cruz del Tacho en Pocito (MTB Abanico). En el segundo semestre de 2026 se disputarán las tres carreras restantes.

El circuito Cacique Angaco se celebrará el domingo 19 de julio en Angaco (MTB San Martín – Angaco). En agosto no habrá y la continuidad será el domingo 06 de septiembre con el Circuito Rivadavia, en el departamento del oeste (Zona Fitness Eventos). Por último, la séptima fecha que dará cierre será el Circuito La Laja, el domingo 11 de octubre en Albardón (Los Zorros MTB).