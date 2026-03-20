    • 20 de marzo de 2026 - 17:01

    El Desafío a la Quebrada de Mogna de mountain bike afina detalles: sumará la categoría gravel

    El clásico desafío de mountain bike tendrá lugar el 5 de abril en Jáchal. Incorporará el gravel, la nueva modalidad que viene en alza.

    El Desafío a la Quebrada de Mogna de mountain bike afina detalles: sumará la categoría gravel

    El Desafío a la Quebrada de Mogna de mountain bike afina detalles: sumará la categoría gravel

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La localidad de Mogna se prepara para recibir una nueva edición del tradicional Desafío a la Quebrada de Mogna, que el próximo 5 de abril celebrará su 13ª edición, consolidándose como una de las pruebas más convocantes del calendario de mountain bike en San Juan.

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    La competencia, organizada por la Asociación de Ciclismo Rural, tendrá como punto de partida y llegada la plaza principal de Mogna, frente a la iglesia Santa Bárbara, mientras que la concentración, acreditación y desayuno de los participantes se realizará en la Unión Vecinal de la localidad.

    En lo deportivo, el desafío contará con dos distancias: 52 kilómetros para las categorías competitivas y 35 kilómetros para principiantes, distribuidas en un total de 20 categorías. Entre las principales novedades de esta edición se destacan la incorporación de las modalidades tándem y gravel. Esta última, en pleno crecimiento en el país (se trata de una disciplina que combina rutas asfaltadas con caminos de tierra y senderos), utilizando bicicletas híbridas que equilibran velocidad y resistencia. Por su parte, la categoría tándem refuerza el carácter inclusivo del evento, permitiendo la participación de ciclistas con discapacidad visual.

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    La localidad de Mogna se prepara para recibir una nueva edici&oacute;n del tradicional Desaf&iacute;o a la Quebrada de Mogna

    La localidad de Mogna se prepara para recibir una nueva edición del tradicional Desafío a la Quebrada de Mogna

    En cuanto a los protagonistas, ya confirmaron su presencia el ganador de la general 2025, Mauro Berrocal, junto a Mauricio Arias -quien ha participado en todas las ediciones- y José Reyes, reciente ganador en Jáchal.

    Inscripciones para el Desafío a la Quebrada de Mogna

    Con estos nombres y las innovaciones propuestas, la competencia promete una jornada de alto nivel deportivo y gran convocatoria. Para inscripciones comunicarse al 2644546087 o haciendo click AQUÍ

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