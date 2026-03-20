El clásico desafío de mountain bike tendrá lugar el 5 de abril en Jáchal. Incorporará el gravel, la nueva modalidad que viene en alza.

El Desafío a la Quebrada de Mogna de mountain bike afina detalles: sumará la categoría gravel

La localidad de Mogna se prepara para recibir una nueva edición del tradicional Desafío a la Quebrada de Mogna, que el próximo 5 de abril celebrará su 13ª edición, consolidándose como una de las pruebas más convocantes del calendario de mountain bike en San Juan.

La competencia, organizada por la Asociación de Ciclismo Rural, tendrá como punto de partida y llegada la plaza principal de Mogna, frente a la iglesia Santa Bárbara, mientras que la concentración, acreditación y desayuno de los participantes se realizará en la Unión Vecinal de la localidad.

En lo deportivo, el desafío contará con dos distancias: 52 kilómetros para las categorías competitivas y 35 kilómetros para principiantes, distribuidas en un total de 20 categorías. Entre las principales novedades de esta edición se destacan la incorporación de las modalidades tándem y gravel. Esta última, en pleno crecimiento en el país (se trata de una disciplina que combina rutas asfaltadas con caminos de tierra y senderos), utilizando bicicletas híbridas que equilibran velocidad y resistencia. Por su parte, la categoría tándem refuerza el carácter inclusivo del evento, permitiendo la participación de ciclistas con discapacidad visual.

image La localidad de Mogna se prepara para recibir una nueva edición del tradicional Desafío a la Quebrada de Mogna En cuanto a los protagonistas, ya confirmaron su presencia el ganador de la general 2025, Mauro Berrocal, junto a Mauricio Arias -quien ha participado en todas las ediciones- y José Reyes, reciente ganador en Jáchal.