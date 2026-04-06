    • 6 de abril de 2026 - 18:02

    El "Mono" Navarro Montoya denunciado por una supuesta deuda millonaria con un restaurante de Tandil

    El exarquero de Boca apuntó contra la dirigencia de Santamarina, donde fue DT por siete partidos. “El club no le pagó ni al restaurante ni a mí ni”, aseguró.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Carlos Navarro Montoya se defendió tras la polémica que se generó por una supuesta deuda millonaria con un restaurante luego de su paso por el club tandilense Santamarina y aseguró que el club también le debe a él y a su cuerpo técnico.

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    Navarro Montoya se defendió

    “Nosotros comíamos en el restaurante que está al lado y tenía convenio con el club. Firmaba cada vez que terminábamos de comer. El club no le pagó ni al restaurante ni a mí ni a mi cuerpo técnico. Estamos en litigio”, contó en diálogo con América TV.

    El exarquero también expresó su sorpresa por la falta de contacto de los dirigentes: “Me llamó la atención que el matrimonio dueño del restaurante no se haya comunicado conmigo. Fui uno de los que, cuando vinieron los cheques de vuelta, gestioné que ese cheque fuera acreditado como corresponde”.

    Por su parte, el abogado del exfutbolista Ignacio Barrios fue contundente: “Es un escándalo por parte del club. Antes de hablar con el Mono, hablamos con el club y omitió cualquier tipo de convenio y negociación con Fernando”.

    Navarro Montoya dirigió a Santamarina durante siete partidos. Bajo su conducción, el equipo tandilense consiguió una victoria, cuatro empates y dos derrotas. Tras una campaña irregular, dejó su cargo en abril de 2025.

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