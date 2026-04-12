    • 12 de abril de 2026 - 11:17

    Fabrizio Benedetti se ilusiona con carreras de noche en El Zonda: "Ya lo veo como una realidad"

    El referente sanjuanino del automovilismo aseguró que correr en la noche sería “soñado” y potenciaría al circuito sanjuanino.

    Fabrizio Benedetti.

    Fabrizio Benedetti.

    Foto:

    Por Vanessa Chaparro

    Leé además

    Fabián Flaqué.

    Gran actuación de Fabián Flaqué, finalizó segundo en el Top Race: "No tiene precio correr acá"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Juan Robledo, presidente de la Federación Sanjuanina de Automovilismo.

    Confirman el regreso del TC2000 en octubre: "Voy a trabajar por El Zonda incansablemente"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    “Está muy lindo, un marco de público impresionante. En El Zonda siempre la gente acompaña, así que creo que va a ser una muy linda carrera del TC2000, el Top Race y la Fórmula”, expresó a Diario de Cuyo, resaltando el ambiente que se generó en las tribunas.

    En ese contexto, volvió a tomar fuerza una idea que el propio Benedetti impulsó hace años: la posibilidad de correr de noche. Lejos de verla como algo lejano, el sanjuanino fue contundente: “Ya lo veo casi como un sueño cumplido, lo tomo como una realidad. Sería muy lindo evento y esta categoría de noche, con este marco de público, sería soñado”.

    Pero su visión va incluso más allá. Benedetti también mencionó otro anhelo histórico del automovilismo local: “Se podría cumplir otro sueño, que es hacer una carrera de 24 horas. Nos permitimos soñar”.

    Finalmente, valoró el proceso de recuperación del circuito: “Soñamos con que el autódromo volviera a estar en funcionamiento, hoy ya es una realidad. Es la segunda carrera que se hace tras la reinauguración, así que si se da esto, coronamos con broche de oro esta nueva etapa de El Zonda”.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Familia Cortez. Foto: Diario de Cuyo.

    La familia Cortez, una pasión fierrera de más de 40 años

    Por Vanessa Chaparro
    Fabián Flaqué. Foto: Diario de Cuyo.

    Fabián Flaqué: "Quiero disfrutar y hacer una buena carrera en el Zonda"

    Por Vanessa Chaparro
    upcn voley no pudo definirlo, se estiro el suspenso y ahora espera el cuarto juego

    UPCN Voley no pudo definirlo, se estiró el suspenso y ahora espera el cuarto juego

    Por Ariel Poblete
    Finalistas. Paso de Los Andes se metió en la gran Final de la Copa de Campeones eliminando a Del Carril.

    Copa de Campeones 2026: Paso de Los Andes de Albardón es el primer finalista

    Por Ariel Poblete