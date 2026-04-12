Fabrizio Benedetti se ilusiona con carreras de noche en El Zonda: "Ya lo veo como una realidad"

El referente sanjuanino del automovilismo aseguró que correr en la noche sería “soñado” y potenciaría al circuito sanjuanino.

En medio del regreso del automovilismo grande al Autódromo Eduardo Copello, Fabrizio Benedetti vivió la jornada desde afuera, pero no ocultó su entusiasmo por el presente del circuito y el futuro que se proyecta.

“Está muy lindo, un marco de público impresionante. En El Zonda siempre la gente acompaña, así que creo que va a ser una muy linda carrera del TC2000, el Top Race y la Fórmula”, expresó a Diario de Cuyo, resaltando el ambiente que se generó en las tribunas.

En ese contexto, volvió a tomar fuerza una idea que el propio Benedetti impulsó hace años: la posibilidad de correr de noche. Lejos de verla como algo lejano, el sanjuanino fue contundente: “Ya lo veo casi como un sueño cumplido, lo tomo como una realidad. Sería muy lindo evento y esta categoría de noche, con este marco de público, sería soñado”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) Según explicó, una carrera nocturna no solo aportaría un espectáculo distinto, sino que también potenciaría aún más al circuito: “Sin lugar a dudas elevaría mucho más al autódromo”.

Pero su visión va incluso más allá. Benedetti también mencionó otro anhelo histórico del automovilismo local: “Se podría cumplir otro sueño, que es hacer una carrera de 24 horas. Nos permitimos soñar”.