Franco Colapinto hizo autocrítica tras su clasificación en el Gran Premio de China: "Estoy un poco perdido"

Franco Colapinto no tuvo el rendimiento esperado durante la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1 y largará 16°. El principal interrogante para el argentino es la disparidad de rendimiento que tuvo con su compañero de Alpine Pierre Gasly , quien le sacó casi un segundo de distancia y largará 7° este sábado.

Franco Colapinto no tuvo ritmo en la clasificación y largará 16° en la Sprint del Gran Premio de China

Juan Fossaroli, cronista de ESPN en el circuito, le preguntó por su nivel: “Una pista que no conocés, complicado, ¿cuál fue el motivo principal de no rendir como esperabas?“. Franco Colapinto se tomó un tiempo, pensó y realizó su propia autocrítica: “Me gustaría saberlo, estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Estaba cerca en la FP1, no conocía la pista, tenía mucho por trabajar y mejorar, pero no di el paso de la FP a la qualy. Hay que entender un poco el porqué, pero creo que mucho por trabajar hoy a la noche y mejorar para la qualy mañana” .

Cuando le plantearon que estos 19 giros de la carrera sprint le permitirán seguir sumando kilómetros en un circuito que no conoce, reconoció: “Sí, creo que obviamente fue bueno conocer la pista y tratar de entender un poquito más todo, pero nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage. Hay que entender el por qué y volver mejor mañana".

El piloto de 22 años también habló con el canal oficial de la F1 y profundizó en las dificultades que está atravesando en Shanghái. “Hoy fue complicado. No conozco el circuito y eso lo hizo un poco más difícil. Creo que el coche no estaba mal, pero no pude clasificarme para la Sprint como quería. Nos falta un poco de ritmo. Con Pierre el coche es rápido. Pasó a la Q3, lo cual es positivo para el equipo. Pero yo tengo que entenderme un poco mejor a mí mismo” , destacó el argentino.

Cuando fue consultado sobre cómo afrontará la carrera Sprint del sábado, destacó que buscará “aprender un poco más sobre el coche e intentar mejorar para la clasificación”.

Alpine brindó una gacetilla de prensa en la que Colapinto puntualizó en su discreto rendimiento en China. “Hoy ha sido complicado y no hemos conseguido el resultado que esperábamos en la clasificación Sprint. No hemos dado el paso adelante que necesitábamos para competir por las posiciones en la SQ3. En definitiva, hoy nos ha faltado ritmo, y tenemos que entender por qué. Nos ha faltado ritmo en comparación con Pierre, que hoy ha sido rápido y ha hecho un gran trabajo, lo cual es fantástico para el equipo, que está trabajando mucho, y también es positivo que el coche tenga más potencial”, aseguró el argentino.

Por último, destacó: “Tengo que comprender mejor por mi parte cómo sacarle partido y dónde podemos encontrar mejoras. Intentaremos aprender todo lo que podamos en la carrera sprint de mañana, ver si podemos recuperar algunas posiciones y poner en práctica lo aprendido para la clasificación de mañana”.

El comunicado de Alpine también incluyó las declaraciones de Pierre Gasly, quien se mostró entusiasmado por su resultado en la qualy. “Estoy muy satisfecho con el resultado de hoy en la clasificación Sprint, especialmente después de la semana pasada en Melbourne, que no estuvo a la altura de nuestras expectativas. En Australia descubrimos muchas más prestaciones y aprendimos mucho, lo que hemos trasladado a este fin de semana. Intentamos ponerlo todo en práctica y me sentí mucho mejor en el coche, desde la primera vuelta al salir del garaje”, aseguró el francés.

En esta misma línea, afirmó: “Es bueno ser más competitivos aquí y pasar cómodamente a la SQ3 y mezclarnos con los cuatro equipos principales. Me he sentido bien en el coche y sin duda hay más potencial del que mostramos la última vez. Intentaremos mantener este impulso positivo mañana y ver si podemos sumar algunos puntos para el equipo”.

En el inicio de la actividad del viernes, Franco había girado 24 vueltas en la única práctica libre para marcar su mejor registro con 1:34.947. Allí, Gasly ya había mostrado su potencial para ubicarse 10°, con un giro que fue 0.271 mejor que el del argentino. Sin embargo, esta paridad de rendimientos en el entrenamiento vio una brecha mucho más amplia durante la clasificación de la Sprint.

El francés tuvo su mejor vuelta en la SQ1 de la Sprint Shootout con un registro de 1:33.970 que le permitió avanzar cómodo a la siguiente instancia con un 7° tiempo. El argentino, en contrapartida, pasó con lo justo a SQ2 tras ubicarse en el puesto de corte del 16° lugar con una vuelta 0.622 más lenta que la de Gasly (1:34.592).

La distancia entre los hombres de Alpine se profundizó en la SQ2: Colapinto quedó último de esta tanda a pesar de lograr su mejor vuelta personal del día 1:34.327, pero que apenas le permitió ubicarse 16° a 0.922 del registro de su compañero Pierre Gasly (7° con 1:33.495) y a 0.707 del tiempo de corte que firmó Isack Hadjar de Red Bull Racing (10° con 1:33.620).

En la pelea por la pole position, Gasly siguió mejorando los tiempos: largará 7° tras marcar el giro más veloz de Alpine con 1:32.888 que incluso le permitió aventajar a Max Verstappen (8° con 1:33.254), Ollie Bearman (9° con 1:33.409) e Isack Hadjar (10° con 1:33.723).

Gran Premio de Chino: Cuándo se corre la Sprint

La carrera Sprint será a 19 vueltas y entregará puntos del 1° al 8° puesto con 8 unidades para el ganador: se largará este sábado 14 de marzo desde las 00.00 de Argentina. Luego, a las 4 de la mañana, se celebrará la clasificación que ordenará la grilla para la cita principal que será el domingo 15 de marzo a las 4 de la mañana (hora Argentina) y constará de 56 giros.