Franco Colapinto no tuvo ritmo en la clasificación y largará 16° en la Sprint del Gran Premio de China

Franco Colapinto quedó lejos de su compañero de Alpine en la Sprint. La cita a 19 giros en el circuito de Shanghái será el sábado a las 00.00 de Argentina

Franco Colapinto no tuvo su mejor actuación en la Sprint del Gran Premio de China de la F1.

El piloto argentino Franco Colapinto no tuvo su mejor performance este viernes en La primera carrera Sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 que tendrá a los Mercedes en la primera fila: George Russell fue el mejor en la clasificación del Gran Premio de China con una vuelta de 1:31.520, seguido por su compañero Andre Kimi Antonelli.

La segunda fila de la grilla tendrá a Lando Norris con su McLaren y Lewis Hamilton al mando de la Ferrari.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la Sprint Franco Colapinto tuvo un rendimiento discreto en el circuito de Shanghái. Avanzó a SQ2 con lo justo a más de medio segundo de Pierre Gasly en esa primera tanda. Finalmente, firmó el 16° tiempo de la segunda sesión de la Sprint Shootout que lo dejó a 0.922 de la vuelta más veloz de su compañero de Alpine (7° con 1:33.495) y a 0.707 del tiempo de corte que firmó Isack Hadjar de Red Bull Racing (10° con 1:33.620).

El francés tuvo un rendimiento sobresaliente con el A526 y se convirtió en “el mejor del resto” con un giro de 1:32.888 en SQ3 con gomas rojas que lo dejó ubicado en el 7° puesto de la grilla, por delante incluso de los Red Bull Racing de Isack Hadjar y Max Verstappen.

“Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage”, analizó el argentino.