Franco Colapinto no tuvo ritmo en la clasificación y largará 16° en la Sprint del Gran Premio de China

El piloto argentino Franco Colapinto no tuvo su mejor performance este viernes en La primera carrera Sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 que tendrá a los Mercedes en la primera fila: George Russell fue el mejor en la clasificación del Gran Premio de China con una vuelta de 1:31.520, seguido por su compañero Andre Kimi Antonelli.
La segunda fila de la grilla tendrá a Lando Norris con su McLaren y Lewis Hamilton al mando de la Ferrari.
Cómo le fue a Franco Colapinto en la Sprint
Franco Colapinto tuvo un rendimiento discreto en el circuito de Shanghái. Avanzó a SQ2 con lo justo a más de medio segundo de Pierre Gasly en esa primera tanda. Finalmente, firmó el 16° tiempo de la segunda sesión de la Sprint Shootout que lo dejó a 0.922 de la vuelta más veloz de su compañero de Alpine (7° con 1:33.495) y a 0.707 del tiempo de corte que firmó Isack Hadjar de Red Bull Racing (10° con 1:33.620).
El francés tuvo un rendimiento sobresaliente con el A526 y se convirtió en “el mejor del resto” con un giro de 1:32.888 en SQ3 con gomas rojas que lo dejó ubicado en el 7° puesto de la grilla, por delante incluso de los Red Bull Racing de Isack Hadjar y Max Verstappen.
“Estoy un poco perdido con la qualy porque quedé muy lejos de Pierre y es un poco la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage”, analizó el argentino.
Cuándo se corre la carrera Sprint en el Gran Premio de China
La carrera Sprint será a 19 vueltas y entregará puntos del 1° al 8° puesto con 8 unidades para el ganador: se largará este sábado 14 de marzo desde las 00.00 de Argentina. Luego, a las 4 de la mañana, se celebrará la clasificación que ordenará la grilla para la cita principal que será el domingo 15 de marzo a las 4 de la mañana (hora Argentina) y constará de 56 giros.