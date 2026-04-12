Gran actuación de Fabián Flaqué, finalizó segundo en el Top Race: "No tiene precio correr acá"

El sanjuanino Fabián Flaqué tuvo una destacada actuación en el Top Race en San Juan al finalizar en el segundo puesto en el Autódromo Eduardo Copello, en una carrera cargada de maniobras, roces y abandonos.

Top Race: el sanjuanino Fabián Flaqué largará tercero en la final de este domingo

Desde el inicio, la competencia mostró intensidad. En las primeras curvas, Juan Pablo Traverso y Roberto Lobay se engancharon tras largar a la par, lo que provocó que ambos quedaran fuera de pista e involucraran a Diego Verriello, quien más tarde también abandonaría.

En ese contexto, Norberto “Chiqui” Grosso tomó la punta, seguido por Flaqué y Marcelo Ciarrocchi . Sin embargo, antes de completar la primera vuelta, el cordobés avanzó con una gran maniobra sobre el sanjuanino y luego ejecutó un sobrepaso clave por afuera para quedarse con el liderazgo.

Lejos de resignarse, Flaqué se mantuvo siempre en la pelea . Tras un intento fallido de Grosso por recuperar la punta en la “Viborita”, el piloto local aprovechó la situación y se consolidó como escolta cuando restaban 20 minutos.

La carrera continuó con alternativas: Ayrton Gardoqui también debió abandonar tras un fuerte golpe contra el paredón, sumándose a los incidentes que marcaron la final.

En el cierre, Flaqué fue por todo. A falta de cinco minutos, intentó una maniobra en la última curva para arrebatarle la punta a Ciarrocchi, pero el líder resistió y logró mantener la posición hasta la bandera a cuadros.

De esta manera, Ciarrocchi se quedó con la victoria y continúa como líder del campeonato, mientras que Flaqué selló un valioso segundo puesto ante su gente, siendo uno de los grandes protagonistas del fin de semana en el Zonda.

flaque autografos Fabián Flaqué y el reconocimiento de la gente.

Clasificador del Top Race en El Zonda

1 Marcelo Ciarrocchi 31:20.682 -

2 Fabian Flaque 31:21.224 0.542

3 Nereo Queijeiro 31:21.858 1.176

4 Juan Pablo Traverso 31:37.105 16.423

5 Norberto Grosso 31:45.700 25.018

6 Alejandro Irazusta (M) 31:53.009 32.327

7 Adrian Hamze (M) 32:19.600 58.918

8 Carlos Guttlein (M) 32:20.201 59.519

9 Pedro Mariezcurrena 32:39.642 1:18.960

10 Mauro Rial (M) 31:32.390 1 Vuelta

11 Federico Montans (M) 31:39.764 1 Vuelta