Gran victoria de Brian Palacios en Ushuaia UTMB

El inicio de la temporada ha sido una confirmación de lo bien que finalizó el 2025 para Brian Palacios , quien ganó la Ushuaia by UTMB en la distancia de 32K. Un comienzo en ganador que proyecta un 2026 altamente competitivo.

El corredor cordobés, radicado en San Juan , tuvo un andar muy sólido en un clima hostil, con frío y barro por los senderos que le tocó recorrer, ganando con una importante diferencia en una competencia que tuvo 522 runners en la largada.

4° Emiliano Ferreri 3h24m22s

5° Elber Filippa 3h26m27s

Luego de su paso por “El fin del mundo”, Brian comentó: “Fue un carrera muy dura, por el clima, tanto por barro, la turba y el frío. Fue mi primera carrera como corredor Hoka oficial de Argentina y bueno logré el primer puesto con un tiempo muy bueno y mucha diferencia con el segundo, que era italiano.

Mis próximo objetivo es el sudamericano, donde voy estar representando a la selección argentina en la modalidad short que van a ser 43 km con 1.600 metros de desnivel positivo. Éste va a ser un año muy cargado y de carreras muy buenas a nivel sudamericano así que súper feliz”. Mis próximo objetivo es el sudamericano, donde voy estar representando a la selección argentina en la modalidad short que van a ser 43 km con 1.600 metros de desnivel positivo. Éste va a ser un año muy cargado y de carreras muy buenas a nivel sudamericano así que súper feliz”.

Respecto a las competencias que se vienen para Brian, el sudamericano que menciona, se va disputar en Samaipata, Bolivia, del 16 al 19 de abril.

Samaipata, que significa "descanso en las alturas" en quechua, es un pintoresco pueblo y sitio arqueológico Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) situado en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, a unos 120 km de Santa Cruz de la Sierra.

Brian integra por primera vez la selección argentina, designada por la Confederación Argentina de Atletismo. Además, San Juan vuelve a tener varios runners en el equipo nacional, dejando –una vez más- en claro el alto nivel que hay en San Juan.

Está seleccionada Belén Sánchez Ruiz en Kilómetro Vertical y Soledad Sánchez Ruiz , que al igual que Brian están designados en el equipo de Modalidad Short. Recordando que las hermanas Sánchez Ruiz también vienen de una gran temporada 2025 que incluyó su participación en el Campeonato Mundial realizado en España.

CALENDARIO INTERNACIONAL

Brian Palacios tiene un calendario tentativo de competencias luego del sudamericano de Bolivia que incluye Chile by UTMB, del 26 al 28 de junio en el departamento Valdivia, una ciudad emblemática por su invierno intenso, rodeada de la majestuosa selva fría del sur de Chile. En este rincón único del mundo, la lluvia, el viento y el frío son los obstáculos a vencer.

Luego, el 27 de agosto, el desafío más importante es la OCC, en el marco de la Ultra Trail Mont Blanc, en una carrera de 57K, con un desnivel positivo de 3.500 metros que comienza en Orsiéres, Suiza y cruza la frontera franco-suiza para terminar en la comuna francesa de Chamonix.

Otra carrera importante es Paraty Brazil by UTMB entre el 18 y 20 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil. Luego, del 9 al 12 de octubre estaría en el Nacional de distancia long en UTACCH, Villa Yacanto, Córdoba, con 75K; en noviembre (5 al 8) el K42 en Villa La Angostura; del 18 al 22 de noviembre, Bariloche UTMB y no descarta estar presente en San Martín de los Andes para correr El Cruce Columbia que aún no tiene fecha determinada, aunque se baraja fines de noviembre.