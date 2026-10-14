Iglesia vuelve a tener su Liga departamental de básquetbol con seis equipos en cancha

Cuando se quiere, se puede. Iglesia y su deporte apostaron por la ampliación del espectro de competencias a mano y con respaldo municipal, la flamante Liga Iglesiana de básquetbol comenzó este martes con el segundo torneo del año en el Polideportivo de Rodeo.

No es algo menor. Pasar del predominio casi exclusivo del fútbol por muchos años como el deporte en todo el departamento, ahora el básquetbol se fue ganando su espacio. Y a la hora de jugar, además de los quintetos iglesianos, se volvió a sumar un conjunto de Jáchal y quedó sin lugar uno de Guandacol, La Rioja, que quiere ser parte de este proceso.

Este martes, en estadio único en Rodeo, se jugaron los tres partidos correspondientes a la primera fecha del Torneo Clausura. Serán cinco las jornadas, jugando todos contra todos, para clasificar a los cuatro primeros a semifinales y posteriormente, la gran final.

The Rookies, Lions, Defensores, Olimpo de Jáchal, Unión Vecinal Rodeo y Dinos son los seis protagonistas de esta nueva edición del básquetbol en un departamento que cuenta con la infraestructura en cada uno de sus distritos como para poder albergar este deporte. Vella Vista, Sportivo Iglesia, Pismanta, Los Andes de Tudcum son clubes futboleros que cuentan con sus gimnasios que pueden ser escenario del básquetbol. La idea a largo plazo es incorporarlos y sumar a todos los distritos de la Zona Sur, del Oeste y los concentrados en Rodeo.

En la primera fecha, Unión Vecinal Rodeo derrotó a Dinos por 49-32 mientras que The Rookies cayó ante Lions por 47-42 y en tiempo suplementario, Olimpo de Jáchal recién pudo contra Defensores por 63-57.

El martes próximo volverá la acción de la Liga Iglesiana con la segunda fecha. Dinos enfrentará a Olimpo, Lions se medirá con Defensores y la Vecinal Rodeo irá contra The Rookies.

Iglesia se ha convertido en uno de los pocos departamentos del interior de San Juan que abrazó el básquetbol con una liga de proyección. Jáchal tiene presencia en el torneo de la Federación Sanjuanina, mientras que plazas históricas en algún momento de la historia como Caucete y Albardón fueron perdiendo sus torneos.

Roly Montaño, un activo dirigente del fútbol de Iglesia, es propulsor de Dinos y de que el básquetbol se instale en el departamento Iglesia: 'Es un logro grande para todos nosotros. Pudimos poner en cancha la segunda competencia del año y hemos tenido respuesta. De Jáchal volvió Olimpo, mientras que desde Guandacol nos pidieron una plaza pero no se pudo concretar. Sería lindo ampliar a los distritos todo esto. Estamos en ese camino de crecimiento y las expectativas son muy buenas'.