    • 29 de marzo de 2026 - 18:56

    Ironman 70.3: los héroes anónimos que sostuvieron el éxito de la prueba

    Los 400 Voluntarios se convirtieron en silenciosos pilares del espectacular Ironman 70.3 en San Juan.

    Claves. Los 400 Voluntarios del Iroman 70.3 fueron parte sustancial del éxito de la prueba.

    Claves. Los 400 Voluntarios del Iroman 70.3 fueron parte sustancial del éxito de la prueba.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ironman 70.3 se suele llevar todas las luces en temas trascendentales. Se resalta el Sold Out de inscripciones y los más de 1300 triatletas que compiten pero no se contabiliza a otros 400 atletas: silenciosos, aunque imposibles de ignorar. Se trata de los voluntarios. Y San Juan los disfrutó una vez más.

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    Fueron 400 personas de todas las edades y puntos de la provincia que comenzaron su tarea tres días antes de la carrera, con el armado de kits, las acreditaciones y la recepción del material deportivo en las áreas de transición. El domingo, incluso antes que los propios triatletas, ya estuvieron en pie: desde las 4 de la mañana partieron desde el Teatro del Bicentenario hacia el dique Punta Negra y el resto del circuito, cubriendo puestos de hidratación y señalamiento.

    Fueron 400 personas desplegadas a lo largo de las 70.3 millas de recorrido (114 km), ofreciendo mucho más que agua, la hidratación más poderosa: el aliento constante. En cada brazada, pedaleada y zancada, hay un voluntario presente, acompañando para que cada atleta pueda completar este enorme desafío. La columna vertebral del evento. Sin ellos, el evento simplemente no se podría concretar.

    PILARES DEL IRONMAN 70.3

    Fueron 400 personas que durante tres días, levantaron sus manos y su voz, contuvieron, ordenaron y abrazaron, haciendo que cada participante se sienta, aunque sea por un momento, un sanjuanino más. Y para aquellos comprovincianos, orgullosos de ser de estas tierras.

    Su aliento, estrategia para que todos reciban bebida y comida, decoración del circuito y avivamiento del mismo, hacen que el alma del corredor adquiera un impulso extra y pueda sacar lo mejor de si, incluso en esos momentos donde la única salida es abandonar. Y finalmente lo logrará.

    Este año se recibieron casi 700 solicitudes para participar del voluntariado, número posible únicamente en una provincia como San Juan, con su calidez humana y hospitalidad de toda la vida. San Juan será la única ciudad en el mundo en contar con las 3 distancias de la marca Ironman y el logro se debe, en gran parte, a la predisposición del pueblo sanjuanino, no es solo enterarse que hay una carrera, es hacerse presente, men el evento, hasta que el último atleta se cuelgue su medalla.

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    Gabriel Osatinsky, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Argentina para Emiratos Árabes; Adrián Alonso, director de Comercio Exterio de San Juan; Omar Mazars, encargado del asesoramiento en comercio exterior; y Alejandro Andia es propietario de ADDAX Cargo de ASAV S.A. 

    Acompañar, potenciar nichos de mercado y eliminar los tabúes de la exportación, la cara comercial del Ironman70.3

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