Ironman 70.3: San Juan, una ciudad que respira triatlón

Otro San Juan . Otra ciudad. El comienzo de la Expo- Ironman 70.3 marcó el arranque de un fin de semana marcado por el triatlón del mejor nivel continental. Con la muestra temática, con el colorido de los expositores y con esa fiebre que se fue contagiando con el correr de las horas, San Juan se convirtió en una ciudad que respira triatlón.

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En el estacionamiento del Teatro del Bicentenario nació otro mundo. 32 empresas expositoras de raíces sanjuaninas más la invasión de los demás expositores nacionales e internacionales le dieron un marco especial a la Expo-Ironman que ofreció desde los insumos de suplementos para competencia hasta los aceites de oliva, el chocolate y demás.

El público fue copando temprano la Expo. Estaba prevista la inauguración oficial para las 18.30 de este jueves pero mucho antes, ya la carpa gigante del predio fue llenandose de los visitantes y de los sanjuaninos que descubrieron lo que el triatlón puede generar. Ocasiones especiales como las de Bodegas Bubica que conmemorando los 10 del Ironman, hicieron una edición especial de varietales y aceites de oliva que son la sensación de la Expo.

Adrián Alonso, Director de Comercio de la provincia, remarcó la presencia de expositores locales: 'En esta edición 2026 superamos todo lo anterior. Tenemos 32 expositores sanjuaninos y eso nos llena de orgullo'.

SAN JUAN DE MODA

Dejando de lado los productos regionales, la muestra tiene potencialmente enfasis en el mundo del triatlón. Desde los enteritos para competir, los trajes de neorpreno, las llantas de carbono, cascos, guantes, lentes hasta las remeras del merchandising que es variado, incluyendo tazas y otros recuerdos de la prueba.

Saliendo de la carpa, al Norte, está el patio de comidas con una oferta sensacional y variada. Desde la cerveza artesanal pasando por las delicias de la comida sanjuanina. Más al Norte, el patio de juegos para los más pequeños con inflables y demás. Al costado, sobrre el viejo andén de la Estación San Martín, una feria artesanal netamente sanjuanina que se convirtió en parada obligada para todos.

A los pies del Teatro del Bicentenario, en los jardines, llaman también la atención las carpas de kinesiología deportiva con sus mesas de masajes y el service integral de bicicletas que están a diposición de todos.

Es el mundo de la Expo-Ironman que cambió todo el mapa de la ciudad de San Juan de la mano del triatlón. Continuará abierta hasta el domingo y todo aquel, aunque no sepa del mundo de este deporte, no puede dejar de verla.

AGENDA DEL IRONMAN 70.3

Viernes 27 marzo de 2026

11 a 18 : acreditación y entrega de kits a atletas de IRONMAN 70.3 + acreditación de IRONKIDS. Lugar: hall interior de Teatro del Bicentenario.

11 a 20 : segundo día de Expo IRONMAN y tienda oficial del evento + servicio mecánico para atletas, en estacionamiento de Plaza Bicentenario.

14 – 17 : charlas técnicas para atletas en idioma español, en Auditorio Eloy Camus de Centro Cívico. Primera charla de 14 a 15 h. y segunda charla de 16 a 17 h.

15:00 a 20:00 : inicio de Seminario “IRONMAN de los Negocios”. Ciclo de charlas que inspiran. Lugar: sala auditorio Teatro del Bicentenario.

-15:00 : Tecnología aplicada al entrenamiento del triatlón.

-16:30 a 17:15 : Panel 1: Emprendedores y exportadores; Alfajores y Licores para Chile.

-17:15 a 17:45 : Panel 2: Pistacho, reconversión en el oro verde de San Juan.

-17:45 a 18:15 : Descanso.

-18:15 a 18:45 : Jáchal al mundo.

-18:45 a 19:30 : Historia del Ironman en San Juan.

-19:30 a 19:45 : Los Dinos, Las Dinas y Santa Josefina.

-19:45 : Recorrida por centro logístico de Ironman 70.3

-22:00 : Cena y cierre de jornada.

Sábado 28 marzo de 2026

10 a 17 : acreditación y entrega de kits a atletas de Ironman 70.3 (Teatro del Bicentenario) + servicio mecánico para atletas (estacionamiento de Plaza Bicentenario).

10 a 18 : ingreso de bicicletas y bolsas azules para transición 1, en embarcadero de Dique Punta Negra + ingreso de bolsas rojas para transición 2, en Plaza Bicentenario.

10 a 20 : tercer día de Expo Ironman + tienda oficial, ambas en estacionamiento de Plaza Bicentenario.

11 a 12 : IRONKIDS - San Juan 2026, con concentración en intersección de Avenida José Ignacio de la Roza y Avenida España, Capital.

12 a 16 : charlas técnicas para atletas: en español (12 a 13 h) y en español/inglés (15 a 16 h), ambas en Auditorio Eloy Camus de Centro Cívico.

Domingo 29 marzo de 2026

5:30 a 6:15 : salida de bus con atletas para tramo 1 (partida cada 15 minutos), desde intersección de calle Las Heras y avenida José Ignacio de la Roza.

5 a 6:30 : apertura área de transición 2 en Plaza Bicentenario.

6 a 7:30 : apertura área de transición 1 en embarcadero de Dique Punta Negra.

7:50 : Himno Nacional Argentino en embarcadero de Dique Punta Negra.

8 : largada de carrera Ironman 70.3 – San Juan 2026 en embarcadero de Dique Punta Negra.

9 a 18 : cuarto día de Expo Ironman + tienda oficial, ambas en estacionamiento de Plaza Bicentenario.

11:45 – 12:00: arribo aproximado de los primeros atletas de carrera en Plaza Bicentenario.

14 a 17:30 : retiro de bicicletas y bolsas de transición 2 en Plaza Bicentenario.

17:30 : cierre aproximado de carrera con arribo de últimos atletas IRONMAN 70.3 en Plaza Bicentenario.

19 : ceremonia de premiación en Cervecería Ancestral, Capital.