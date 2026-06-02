Ironman San Juan 2026: apertura de inscripción con precios promocionales para sanjuaninos

Los sanjuaninos que apuntan al Ironman San Juan deben preinscribirse en un formulario online. Beneficio válido para las distancias 51.50 y el Full.

En marcha. El Ironman regresa a San Juan por duplicado y hay inscripción con beneficios para los sanjuaninos.

Ironman anunció la incorporación de inscripciones oficiales con precio promocional exclusivo para residentes sanjuaninos. Es válido para las distancias 51.50 San Juan del viernes 30 octubre y también para Ironman San Juan del domingo 01 noviembre 2026. Para concretarlo, se podrá realizar en forma online.

La iniciativa está destinada para incentivar la participación de atletas locales en esta competencia de triatlón de gran relevancia mundial. Es una acción que continúa fortaleciendo la Política de Estado del Deporte en la gestión del gobernador Marcelo Orrego.

La preinscripción será a través del enlace IRONMAN – SAN JUAN 2026. El beneficio tendrá dos fechas de plazo. La primera etapa hasta el miércoles 01 de julio. Para ambas distancias, quienes accedan se beneficiarán con un descuento del 25%. La segunda etapa será hasta el jueves 01 de octubre. Los atletas del 51.50 San Juan tendrán un 15% y los del IRONMAN San Juan un 20%.

PARA SANJUANINOS Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, la organización de IRONMAN se comunicará por correo electrónico con quienes resulten habilitados para enviar el código de descuento, que deberá utilizarse al momento de realizar la inscripción oficial, la cual se efectuará de manera personal.

Los datos solicitados serán utilizados exclusivamente para la organización del evento y el seguro correspondiente, con carácter confidencial y conforme a la normativa vigente. Se solicita completar todos los campos del formulario en letra mayúscula, de forma clara y legible.