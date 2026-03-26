La probable formación de la Selección argentina en el amistoso ante Mauritania con Messi de titular

La selección argentina realizará este juves por la tarde un último entrenamiento previo al amistoso frente a Mauritania de mañana en la Bombonera, en un contexto marcado tanto por la inminencia de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos , como por la posibilidad de ver a Messi disputando algunos de sus últimos compromisos oficiales en el país.

Las pruebas tácticas y los minutos de juego en los amistosos serán determinantes para definir los últimos cupos de la lista de 26 futbolistas que competirán en el certamen mundial.

El posible equipo inicial que enfrentará a los mauritanos mañana a partir de las 20:15 incluiría a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez, según adelantó ESPN. Hay dos futbolistas cuya participación quedó sujeta a su estado físico: Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, quienes seguramente sean reservados para el compromiso ante Zambia si no llegan al 100 por ciento.

Los jugadores que no participen del amistoso del viernes harán fútbol el sábado por la mañana frente a la selección Sub 20 dirigida por Diego Placente. Con estos ensayos, el cuerpo técnico busca evaluar variantes tácticas y distribuir los minutos entre los miembros de la plantilla.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni se entrenó ayer por la tarde en Ezeiza previo al cotejo de mañana, partido que servirá como parámetro decisivo para confirmar los nombres finales de la lista para el Mundial de 2026. En la parte final del entrenamiento que fue abierta parcialmente a los medios, se produjo una escena singular: Paredes estuvo a punto de golpear con un pelotazo a Messi, quien esquivó el balón mientras compartía risas y complicidad con sus habituales compañeros, De Paul y el propio Paredes. Este episodio ilustró la fuerte cohesión entre los tres futbolistas, señalados como los líderes del grupo.

Lionel Messi, cerca del final

Messi, con más de 900 goles en su carrera profesional y a punto de cumplir 39 años el próximo 24 de junio, asume estos encuentros como la posible despedida ante la afición local, al menos en partidos oficiales. El segundo amistoso está programado para este martes 31 de marzo ante Zambia, también en la Bombonera (y a partir de las 20:15).

Mientras tanto, la rutina de prácticas, la conferencia de prensa prevista por Scaloni para este jueves por la tarde y la proximidad de los amistosos, perfilan el escenario donde se definirá la estructura definitiva con la que Argentina buscará prolongar su hegemonía en el fútbol internacional. La fecha límite para que el cuerpo técnico albiceleste presente la nómina oficial de cara a la Copa del Mundo es el 30 de mayo, aunque antes deberá publicar una preliminar con entre 30 y 35 nombres.

El cuerpo técnico evalúa a contrarreloj los perfiles para completar la nómina definitiva. Entre las principales incógnitas destacan el tercer arquero —una disputa entre Juan Musso y Walter Benítez—, la elección de un zaguero zurdo, donde Marcos Senesi puja por un lugar, y la competencia interna en el mediocampo, con Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni como opciones alternativas. La delantera cuenta con la rivalidad entre Joaquín Panichelli y José López, mientras que el lateral izquierdo tiene entre sus candidatos a Gabriel Rojas y Marcos Acuña.

Argentina, bicampeona vigente de América, afrontará el Mundial de 2026 entre el 11 de junio y el 19 de julio, defendiendo el título y compartiendo el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut está confirmado para el 16 de junio frente a Argelia en Kansas. Se especula con que antes del estreno, el elenco nacional se medirá en amistosos ante Honduras y Serbia.

La AFA eligió el hotel y el lugar de entrenamiento de la Selección para el Mundial 2026

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El lugar elegido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) donde descansarán los jugadores de la Selección es el Hotel Origin de Kansas City. El alojamiento boutique cuenta con 118 habitaciones y abrió sus puertas en 2024, según describe en su página oficial. Además, cuenta con enormes salones para eventos privados, salas con vistas al río Misuri y amplias zonas verdes. Se espera que a partir del 30 de mayo, día en el que Scaloni deberá entregar la lista definitiva, comiencen a llegar los jugadores. La nómina preliminar, de 35 a 55 futbolistas se presentará el 11 de mayo. Por su parte, según pudo averiguar Infobae, las familias de los integrantes del plantel argentino estarán situados en el hotel Sheraton Overland Park.