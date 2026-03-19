La rica historia de Juan Durand, participante del Ironman 70.3: "Trato de dar difusión de las enfermedades de baja visión"

Cada Ironman entrega historias de vida desde San Juan . Y la de Juan Martín Durand tiene su espacio preferencial. Ese ‘mirar siempre hacia adelante’ no es para él una frase hecha. Es la mismísima motivación con la que encara a todos los días, con el apoyo de su familia y amigos.

Lejos de ser un impedimento por su discapacidad visual, en su vida el triatlón se convirtió en un faro que ilumina su camino, y también el de otros para que se animen a ir por más y no rendirse jamás. A continuación, la historia del triatleta sanjuanino Juan Martín Durand (48 años), oriundo de Capital, quien será parte del Ironman 70.3 – San Juan 2026 del domingo 29 de marzo.

De pie en uno de los nuevos miradores del Dique Punta Negra , el sanjuanino inicia su relato diciendo: “La idea es debutar en un Ironman Full, precisamente en el de noviembre acá en San Juan”.

-Y por lo próximo, ¿cómo es tu expectativa para la carrera de marzo?

-“La expectativa es bastante buena. Hice más entrenamientos porque estoy buscando bajar las cinco horas. En el último Ironman hice cinco horas con 28 minutos, es decir, me estoy poniendo la vara muy alta”.

-¿Qué has aprendido de los anteriores Ironman pensando en tu preparación 2026?

-“El año pasado aprendí que me faltó alimentación en el ciclismo. Por eso cuando me bajé a correr estaba sin energía. Este año me enfocaré en alimentarme bien cuando esté con la bicicleta”.

-¿Cuántos meses de preparación requiere esta nueva edición?

-“Enfocado al 100% en este Ironman, lo estoy desde el 12 de enero. Pero uno siempre está preparado por las carreras de running o triatlón”.

-¿Cómo es un día normal tuyo en preparación de esta carrera?

-“Me levanto antes de las 7. Desayuno con mi hijo antes que vaya a la escuela. Me voy a la pileta a entrenar, generalmente una hora, a veces un poco más. Luego trabajo, almuerzo en casa, y en la siesta salgo a pedalear en la bicicleta. En la tarde siempre hay alguna actividad más. Y en la noche trato de irme a dormir lo más temprano posible. Para un triatleta es peor dormir menos, que entrenar menos”.

COMIENZO EN EL TRIATLON

-¿Cómo empezaste en esta actividad?

-“Siempre de chico me atrajo el triatlón. Y cuando vino el Ironman por primera vez, me animé a hacerlo con sólo tres meses de preparación. Para mí es un modo de vida. Creé una fundación para apoyar a las personas que tienen la misma discapacidad que yo, que es retinosis pigmentaria (enfermedad ocular hereditaria que causa degeneración progresiva de la retina). Con el triatlón trato de dar difusión de las enfermedades de baja visión”.

¿En qué momento nació la idea de crear la fundación?

-“La idea nació después que me jubilé (2023) por mi discapacidad. Tenía una buena posición en una empresa privada que me exigía viajar mucho y exponerme. Llegó un momento donde me dije que no podía seguir así. Y me jubilé por discapacidad. Luego de esto, sólo me dedicaba a entrenar, pero sin una motivación en la vida. Esta discapacidad no se nota, como le sucede a mucha gente. Nosotros vemos por un solo punto del ojo, por así decirlo. Y quiero con el triatlón darle difusión a todo esto, que nadie lo nota. Recibí el apoyo de mi esposa y amigos, e hicimos la fundación. Actualmente hay terapias genéticas para frenar el avance de la discapacidad. Esto es una enfermedad progresiva que termina en ceguera total”.

¿Es imposible correr un Ironman a cualquier edad?

-“No, para nada. A este tipo de distancias largas las hacen las personas +40. Necesitas mucho corazón, fuerza mental, etc. Acá no veras chicos de 20 años corriendo Ironman. Hacen distancias cortas. Y cómo arrancar es un pasito delante del otro. Recuerdo la anécdota con un amigo que me comentó lo lindo que se veía hacer esto, él empezó y hoy está por correr su tercer Ironman. Pasó del sillón o jugar al fútbol una vez por semana a correr triatlones y lo hace muy bien”.

PUNTA NEGRA ESPECIAL

-¿Cuál es la clave en este circuito de Ironman?

-“La natación es muy linda porque es flag o llano. No hay olas y es raro que haya viento temprano. Después la bici es un circuito lindo para ir fuerte, pero debes regular energía para llegar con piernas al trote. Triatlón es estrategia, necesitas medirte todo el tiempo para optimizar y rendir bien”.

-¿Qué se come o bebe durante una carrera de triatlón?

-“Geles, muchos geles. En la bici usamos un líquido casero símil a los geles o a bebidas isotónicas. Y si la carrera se te estiró mucho, pasas por los puestos de hidratación y comes lo que ofrezcan, bebes líquidos para seguir. A eso de la alimentación y bebida necesitas entrenarlo durante la preparación”.

¿Qué factor juega el público en la carrera?

-“Juegan un papel muy importante. El año pasado me llamó la atención que saliendo de Punta Negra ya en Ullum había gente. No vi a nadie únicamente en la zona de Lomas de las Tapias. Pero en el resto de la carrera, mucha gente. Es hermoso, te dan ese empujoncito para seguir. Tal vez no te conocen, pero te alientan igual”.

-Completá la frase: “Llegar a línea de llegada es…”

-“Cumplir o terminar un proceso que empezó el día que decidiste correr esa carrera. El trabajo está hecho cuando estás en línea de largada. El resto es ir por tu medalla. Llegar a línea de meta es muy satisfactorio. He tenido llegadas de todo tipo, emotivas, graciosas y accidentadas. Es cumplir un proceso”.

-¿A quién les vas a dedicar todo el esfuerzo que estás haciendo durante la carrera?

-“Principalmente a mi esposa e hijo, porque me bancan siempre. Me acompañan y alientan siempre. Y también será por mis viejos y mi hermano que me cuidan desde el cielo. Y para toda la gente que sé está siempre para mí”.

Fuente: Secretaría de Deportes San Juan