Leo Cobarrubia fue bronce en el Panamericano de Ruta en Colombia

El ciclista costarricense Jason Huertas se dejó la medalla de oro en el Panamericano de Ruta en Montería, Colombia . La competencia élite tuvo a Jason Huertas como protagonista, quien cruzó de primero la línea de meta para coronarse campeón, superando en un vibrante sprint al mexicano César Macías y al sanjuanino Leonardo Cobarrubia.

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El ciclista sanjuanino Leonardo Cobarrubia, quien se quedó con la medalla de bronce en el Panamericano de Ciclismo 2026 en Montería, compartió sus sensaciones tras una exigente competencia que se definió en los últimos metros.

El pedalista destacó el nivel del circuito y la velocidad de la carrera, asegurando que fue una jornada ideal para especialistas en velocidad. “La verdad que fue una competencia muy linda, muy rápida, un circuito para los sprinters. Gracias a Dios pudimos quedarnos con el tercer puesto”, expresó.

Cobarrubia reconoció que, pese al resultado, tenía condiciones para disputar la victoria, pero un error de ubicación en el momento clave le pasó factura. “Tenía las piernas para ganar, pero quedé mal ubicado. Tuve que salir desde muy atrás faltando 400 metros y en el cierre se me cerró el espacio. Ahí ya los de Costa Rica y México me habían sacado ventaja”, explicó.

El argentino detalló que incluso tuvo que frenar en plena remontada, lo que terminó afectando su posibilidad de pelear por el oro en los últimos metros. El ciclista también resaltó el trabajo de su equipo, que buscó desordenar la estrategia de otras selecciones, especialmente la colombiana.

“Argentina fue muy activa, intentamos siempre desacomodar la carrera y creo que sacamos un buen resultado. El equipo hizo un trabajo perfecto, no tengo nada que reprochar”, afirmó. “Argentina fue muy activa, intentamos siempre desacomodar la carrera y creo que sacamos un buen resultado. El equipo hizo un trabajo perfecto, no tengo nada que reprochar”, afirmó.

Aunque confesó sentir un “sinsabor” por no haber logrado la victoria, Covarrubias valoró su lugar en el podio y su rendimiento físico. “El sprint es así, un segundo es una decisión. En este nivel es muy difícil remontar, pero estoy contento de estar entre los mejores sprinters del continente”, señaló.

El ciclista cerró enviando un mensaje a su país: “Un saludo a la gente de Argentina y de San Juan, que seguramente me está alentando”.

En tanto la ciclista mendocina Julieta Benedetti dio una nueva muestra de su calidad y se subió al podio en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta que se disputa en Montería, Colombia, logrando una destacada medalla de plata en la prueba de Ruta, Damas Elite.

Tras los 120,6 kilómetros de competencia que se definieron en un sprint masivo, Benedetti peleó hasta el final y se quedó con el segundo lugar, detrás de la chilena Catalina Soto, demostrando la campeona argentina de ruta su enorme nivel y representando de gran manera a Mendoza y a la Selección Argentina.