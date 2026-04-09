    • 9 de abril de 2026 - 11:11

    Liga Argentina de Pádel de Menores: San Juan estará presente en Córdoba

    Con ocho jugadores, San Juan competirá en el torneo de San Francisco, Córdoba, en la segunda fecha del circuito nacional de padel.

    Sanjuaninos. Llega la segunda fecha de la Liga de pádel y San Juan competírá en San Francisco.

    Sanjuaninos. Llega la segunda fecha de la Liga de pádel y San Juan competírá en San Francisco.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Liga Argentina de pádel de menores disputará la segunda fecha de la temporada en la ciudad de San Francisco, Córdoba con 257 parejas de distintas partes del país en diferentes categorías que jugarán en cinco clubes: Superdomo, Net pádel, Blú, Padel X 4, Antártida Argentina.

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    La primera fecha se jugó en Catamarca, con la presencia de varios jugadores sanjuaninos, que en esta oportunidad, en su mayoría, volverán a competir, sumando algunos jugadores locales más.

    Esta Liga reúne a los mejores jugadores menores del país en nueve fechas, distintas sedes a lo largo de Argentina y una modalidad de puntaje renovada que premia la regularidad y el rendimiento a lo largo de la temporada.

    LOS SANJUANINOS

    San Juan estará presente con ocho representantes, que viajaron hasta la localidad cordobesa de San Francisco, en el límite con Santa Fe.

    Yaser Naím Deche (Rawson) - Francisco Ormeño Giménez (Rivadavia) se quedaron con el título en Catamarca en categoría Sub 14 B y en esta ocasión debutarán enfrentando a Agustín Zaurín (Santa Fe) y Gabriel Moreno (Santiago del Estero) el viernes 10 a las 11:15 en el club Antártida.

    Oriana Zamira Giménez Carrión jugará junto a Emily Duarte López (Chaco) en Sub 16 A Damas debutando ante la dupla conformada por Ludmila Brunori (Mar del Plata) y Ailén Heredia (La Rioja) este viernes a las 10 en cancha de Pádel X 4.

    Julieta Gómez Dalmónego (Media Agua) – Alma Rivas (Lobos, Buenos Aires) estarán en Sub 14 A Damas enfrentando a Isabella Garcilazo Ayunes (Cutral Có) y María Victoria Ferreyra (Posadas) el viernes 10 de abril en el Net Pádel, a las 10.

    Amir Giménez (Albardón) jugará frente a Thiago Carrizo (La Rioja) en Sub 12 masculino. Los rivales en el primer partido serán Mateo Barrera (La Rioja) y Amaro Rodríguez (Pergamino, Buenos Aires), jugando desde las 9 horas del viernes en Pádel X 4.

    En la misma categoría se presentará Giuliano Gordillo (Rawson) – Simón Álvarez (San Justo, Buenos Aires) debutando ante Jerónimo García y Zahir Bastías, de Tandil, Buenos Aires. El partido comenzará a las 15 horas de este viernes en cancha de Club Blú.

    Jorge Castro Ribes (Valle Fértil) – Elías Villegas Gómez (La Rioja) en Sub 16 Masculino tendrán su debut en el torneo jugando contra Alejo Gaitán y Lautaro Boetti, de Córdoba, desde las 12:30 de este viernes en el club Antártida.

    Benjamín Peze (San Juan) y Jonás Frías (Pergamino) en Sub 14 B jugarán el viernes a las 10 en cancha de Pádel X 4. En el primer partido del torneo sus rivales serán Máximo Sánchez (Córdoba) y Pedro Álvarez Reyna (Villa Allende, Córdoba).

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