Lío, leyenda eterna: rompió cuatro récords Guinness en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a demostrar que su historia en el fútbol mundial parece no tener techo. Este lunes, el capitán de la Selección Argentina fue la gran figura en la victoria por 2-0 sobre Austria, resultado que aseguró la clasificación de la Albiceleste a los 16avos de final del Mundial 2026 y la dejó como líder del Grupo J.

La actuación del rosarino no solo fue decisiva para el equipo de Lionel Scaloni, sino que además le permitió seguir ampliando una carrera repleta de hitos. Con los dos tantos convertidos frente a los europeos, Messi alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y se transformó en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

La tarde pudo haber comenzado de manera perfecta mucho antes. A los nueve minutos dispuso de un penal, pero su remate se fue desviado tras una ejecución poco habitual. Sin embargo, el astro argentino tuvo revancha antes del descanso. A los 38 minutos apareció en el borde del área, encontró un espacio y definió para establecer el 1-0.

Ya en el tramo final del encuentro volvió a hacerse presente en el marcador. Aprovechó un rechazo dentro del área y selló el triunfo argentino con el 2-0 definitivo, una conquista que además le permitió superar una marca histórica.

Según confirmó Guinness World Records, el rosarino dejó atrás los 17 goles de la brasileña Marta en la Copa Mundial femenina y pasó a ser el máximo goleador absoluto en la historia de los Mundiales, tanto masculinos como femeninos.

Pero los récords no terminaron allí. Con su presencia frente a Austria, Messi alcanzó los 28 partidos disputados en Copas del Mundo, consolidándose como el futbolista con más encuentros jugados en la historia del certamen. La cifra contempla sus participaciones desde Alemania 2006 hasta la actual edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Además, el triunfo ante Austria le permitió convertirse en el jugador con más victorias mundialistas, con 18 festejos acumulados a lo largo de seis participaciones mundialistas.

La cuarta marca reconocida fue la de mayor cantidad de minutos disputados en una Copa del Mundo. El capitán argentino alcanzó los 2.489 minutos en cancha, una cifra que refleja su vigencia y protagonismo en la máxima cita del fútbol.

Lo más llamativo es que estos registros llegan cuando está a punto de cumplir 39 años. Lejos de mostrar señales de desgaste, Messi atraviesa un gran presente y ya convirtió los cinco goles de Argentina en los dos primeros partidos del Mundial.

El delantero, que pasó por Barcelona y París Saint-Germain y actualmente juega en Inter Miami, continúa siendo el principal referente de una selección que llega en gran nivel. Campeona del mundo, bicampeona de América y campeona intercontinental, la Albiceleste ya aseguró su lugar en la próxima ronda y ahora buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal.

El próximo compromiso será este sábado frente a Jordania, nuevamente en Dallas. Allí, Messi tendrá una nueva oportunidad para seguir escribiendo páginas doradas en una carrera que, partido tras partido, agranda aún más su leyenda.