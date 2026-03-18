Llega  una nueva edición de IronKids y con ayuda para Fundame: entérate cuándo será

Parte de lo recaudado con las inscripciones en la competencia IronKids se destinará a esta fundación que asiste a chicos con cáncer.

El próximo 28 de marzo se correrá una nueva edición de Ironkids en la provincia de San Juan.

San Juan se prepara para vivir una de las competencias deportivas infantiles más llamativas. Se trata de IronKids una carrera para niños que nació en el 2024, y que incluye un costado solidario. En esta ocasión, parte de la recaudación de las inscripciones será destinado a colaborar con Fundame. Los interesados en participar ya pueden inscribirse, con la autorización correspondiente.

Desde la Secretaría de Deportes se invita a los niños de la provincia, de entre 4 y 12 años, a participar de una nueva edición del Ironkids, un evento pensado para que los más chicos vivan una experiencia única, saludable y llena de diversión.

ironkids En Ironkuds pueden participar nenas y varones de entre 4 y 12 años, en diferentes categorías. Este encuentro deportivo se llevará a cabo el día sábado 28 de marzo, en Avenida España y Avenida Ignacio de la Rosa, desde las 11. Ya están habilitadas las inscripciones que tienen un valor de $20.000. Lo recaudado será destinado a colaborar y apoyar a la Fundación Fundame, la organización sanjuanina que brinda asistencia a niños y adolescentes con cáncer y hemofilia.

Asimismo, las acreditaciones se realizarán el jueves 26 y vienres 27, en el horario de 11 a 20, en el stand que tendrá Fundame en la Expo Iroman 2026, en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario.

Inscripciones de Ironkids A fin de garantizar una correcta organización y velar por la seguridad de todos los participantes, se solicita completar una serie de datos personales en el formulario de la inscripción. Es importante destacar que esta información será utilizada exclusivamente con fines de acreditación y cobertura de seguro, no siendo destinada bajo ningún concepto a usos indebidos o ilegales.