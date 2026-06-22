Messi: "Esto es pasito a pasito, pero disfruto cada momento dentro de la cancha"

Lionel Messi fue la gran figura de la victoria de la selección argentina sobre Austria . Autor de los dos goles que sellaron la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, el capitán destacó la importancia del resultado, reconoció que el encuentro fue más complejo de lo esperado y lamentó el penal errado.

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“Estoy muy feliz. Fue un triunfo muy sufrido, duro, trabajado. Espero que nos dé tranquilidad para lo que viene . Es un Mundial muy igualado. Estamos felices por la clasificación”, sostuvo el rosarino en conferencia de prensa.

Messi fue decisivo para destrabar un partido que por momentos se presentó difícil para el equipo de Lionel Scaloni. De hecho, el capitán reconoció que Austria logró incomodar a la Argentina en algunos pasajes.

“Estaba dentro de nuestros planes poder conseguir las dos victorias, pero son partidos muy igualados. Hubo mucha intensidad. Por momentos nos costó tener la posesión. No nos hicieron daño, pero fue un partido muy trabado e intenso . Había que jugar muy rápido”, analizó el astro argentino.

Y agregó: “Lo importante era la clasificación . Somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos ante cualquier rival. Hay que demostrarlo dentro de la cancha”.

El delantero también se refirió a su actuación personal. Aunque marcó los dos tantos del triunfo y alcanzó una nueva marca histórica en los Mundiales, evitó detenerse en los récords y prefirió enfocarse en el presente.

“No recuerdo si tengo un gol favorito [de los 18 que hizo de Alemania 2006 en adelante]. Estoy cansado, me cuesta pensar. Disfruto este momento y tengo ganas de volver con mis compañeros”, expresó.

Sobre los cinco tantos que acumula en la actual Copa del Mundo, destacó la forma en que llegaron sus conquistas, aunque no ocultó su fastidio por la ejecución fallida desde los doce pasos. “Se dieron de manera espectacular. Lástima el penal que erré. Uno nunca sabe. Estamos felices por el resultado y por lo que logramos”, señaló.

Más adelante, volvió sobre esa acción y admitió que terminó el primer tiempo con sensaciones encontradas. “Estaba con bronca porque erré el penal. Lo pateé muy mal, pero pudimos revertir la situación”, afirmó.

Finalmente, Messi destacó el compromiso del plantel y aseguró que el grupo mantiene intacta la ilusión de seguir avanzando en el torneo. “Todos vivimos estos partidos como algo especial. Todo el plantel lo vive así, ahora y durante toda nuestra etapa, cuando nos juntamos para competencias o amistosos. Disfrutamos de competir, entrenar y darle alegrías a la gente”, explicó.

Con la clasificación asegurada y tras una nueva actuación decisiva de su capitán, la selección argentina ya piensa en los próximos desafíos. “Intentaremos seguir en esta dinámica, en esta sintonía. Es pasito a pasito, esto es largo y difícil. Yo disfruto cada momento dentro de la cancha”, concluyó el capitán.

Jordania espera por el campeón del mundo, que sueña con defender el título. El encuentro, correspondiente a la fecha 3, está programado para el sábado 27 de junio a las 23 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.