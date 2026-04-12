[MIRÁ LOS GOLES] Argentina empató con Bolivia, clasificó al Mundial Sub 17 y está en semifinales

La Selección Argentina Sub 17 cumplió el primer objetivo. Empató 1-1 con Bolivia y logró la clasificación al Mundial Sub 17 y a las semifinales del Sudamericano, en una jornada decisiva que se resolvió también con la derrota de Venezuela ante Brasil.
Argentina Sub 17: empate con premio grande
El equipo dirigido por Diego Placente encontró la ventaja en el complemento. Facundo Salinas marcó el 1-0 tras aprovechar un rebote dentro del área, en una jugada que le daba tranquilidad a la Albiceleste en un partido parejo.
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Sin embargo, el cierre tuvo suspenso. Bolivia igualó a los 42 minutos del segundo tiempo con un gol de Nabil Nacif, poniendo incertidumbre en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio CARFEM de Ypané.
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Más allá del resultado, el objetivo se cumplió. Argentina terminó segunda en el Grupo B con 7 puntos y aseguró su lugar tanto en semifinales como en el Mundial Sub 17, que se disputará en noviembre en Qatar.
El desenlace también dependió de otros resultados. La derrota de Venezuela ante Brasil fue clave para sellar la clasificación argentina, en una definición ajustada del grupo.
Ahora, la Albiceleste espera rival. El próximo cruce por semifinales saldrá del Grupo A, donde Ecuador, Chile y Colombia pelean por el primer lugar, en lo que promete ser un duelo exigente.
Formaciones y datos del partido
Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Mateo Mendizabal, Julio Coria, Simón Escobar; Marcos Ortiz, Santiago Mambrín, Emiliano Barrionuevo; Giovanni Baroni, Juan Policella y Benjamín Tapia.
Bolivia: Carlos Borda; Ian Rodríguez, Roberto Barbery, Lysander Lucas, Pablo Lanz; Benjamín Chávez, Bruno Núñez, Santiago Somoya; Jhassir Guerra, Quimey Vasco y Nabil Nacif.
Árbitro: Mathías Riquelme Sepúlveda
Estadio: CARFEM (Ypané, Paraguay)