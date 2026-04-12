[MIRÁ LOS GOLES] Argentina empató con Bolivia, clasificó al Mundial Sub 17 y está en semifinales

La Selección Argentina Sub 17 igualó 1-1 con Bolivia y, gracias a otros resultados, aseguró su lugar en el Mundial y en semifinales.

La Selección Argentina Sub 17 empató con Bolivia y se clasificó al Mundial tras una fecha decisiva.

La Selección Argentina Sub 17 cumplió el primer objetivo. Empató 1-1 con Bolivia y logró la clasificación al Mundial Sub 17 y a las semifinales del Sudamericano, en una jornada decisiva que se resolvió también con la derrota de Venezuela ante Brasil.

Argentina Sub 17: empate con premio grande El equipo dirigido por Diego Placente encontró la ventaja en el complemento. Facundo Salinas marcó el 1-0 tras aprovechar un rebote dentro del área, en una jugada que le daba tranquilidad a la Albiceleste en un partido parejo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2043451747021070762&partner=&hide_thread=false ¡Al mundial con un gol de #Vélez!



La Selección Argentina Sub 17 empató 1 a 1 frente a Bolivia con este tanto de Facundo Salinas y se aseguro la clasificación al mundial junto con el pase a las semifinales del Sudamericano. pic.twitter.com/CvVrmT6j7G — Pasión Fortinera (@PasionFortinera) April 12, 2026 Sin embargo, el cierre tuvo suspenso. Bolivia igualó a los 42 minutos del segundo tiempo con un gol de Nabil Nacif, poniendo incertidumbre en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio CARFEM de Ypané.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2043447437226832140&partner=&hide_thread=false GOOOL DE BOLIVIA



Nabil Nacif igualó el partido para la Verde ante Argentina a 5 minutos del final del encuentro.



CONMEBOL #Sub17EnDSPORTS pic.twitter.com/4Rv8wcZd08 — DSPORTS (@DSports) April 12, 2026 Más allá del resultado, el objetivo se cumplió. Argentina terminó segunda en el Grupo B con 7 puntos y aseguró su lugar tanto en semifinales como en el Mundial Sub 17, que se disputará en noviembre en Qatar.

El desenlace también dependió de otros resultados. La derrota de Venezuela ante Brasil fue clave para sellar la clasificación argentina, en una definición ajustada del grupo.