    • 13 de junio de 2026 - 16:17

    Mundial 2026: Suiza le gana a Qatar por la mínima tras un gol de penal

    Este sábado, en San Francisco, las selecciones de Qatar y Suiza se miden por el Mundial 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
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    La acción del Mundial 2026 continúa este sábado con una jornada cargada de fútbol y uno de los primeros encuentros del día tendrá como protagonistas a Qatar y Suiza, que harán su debut en el Grupo B, zona que también integran Canadá y Bosnia-Herzegovina.

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    El seleccionado qatarí intentará cambiar la imagen que dejó en su única participación mundialista, cuando fue anfitrión en Qatar 2022 y cayó en sus tres presentaciones de la fase de grupos. En esta ocasión, el objetivo será conseguir los primeros puntos de su historia en una Copa del Mundo.

    Del otro lado estará Suiza, un equipo con mayor experiencia en este tipo de competencias y que llega con la misión de evitar sorpresas en el arranque del torneo. Los europeos aparecen como favoritos en la previa y buscarán comenzar su camino con una victoria que los acerque a los octavos de final.

    El partido se disputará este sábado desde las 16:00 (hora de Argentina) en el San Francisco Bay Arena, uno de los escenarios elegidos para albergar encuentros de la cita mundialista que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

    Los fanáticos podrán seguir el encuentro en vivo a través de DSports y la plataforma DGO. Además, todas las incidencias, estadísticas y detalles del partido estarán disponibles minuto a minuto en los principales portales deportivos.

    Con ambos equipos necesitados de un buen comienzo, el duelo promete ser clave para las aspiraciones de clasificación dentro de un grupo que se presenta muy parejo. Qatar intentará hacer historia y Suiza buscará ratificar su condición de candidato a avanzar de ronda.

    El minuto a minuto del partido

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    La formación de los equipos

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