    • 13 de junio de 2026 - 11:51

    Franco Colapinto no superó la Q2 y el domingo largará 13° en el Gran Premio de Barcelona

    El piloto argentino avanzó a la Q2 tras superar a su compañero Pierre Gasly en la primera tanda y terminó 13° en la clasificación del Gran Premio de Barcelona.

    Colapinto quedó eliminado en la Q2 de la sesión de clasificación y partirá 13° en Barcelona&nbsp;

    Colapinto quedó eliminado en la Q2 de la sesión de clasificación y partirá 13° en Barcelona 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto volvió a mostrar un rendimiento competitivo en la Fórmula 1 y firmó una destacada clasificación en el Gran Premio de Barcelona. El piloto argentino de Alpine avanzó a la Q2, pero se quedó afuera por décimas para pelear un puesto más arriba. Lo cierto es que finalizó en el 13° puesto de la sesión clasificatoria disputada este sábado en el Circuit de Catalunya.

    Leé además

    Franco Colapinto mostró un buen rendimiento en la FP1 en España

    Franco Colapinto empeoró su andar en la segunda práctica: terminó 15° en la FP2 de Barcelona
    La FIA corrigió el GP de Mónaco y le devolvió el podio a Pierre Gasly, compañero de Colapinto

    La FIA corrigió el GP de Mónaco y le devolvió el podio a Pierre Gasly, compañero de Colapinto

    La jornada comenzó de manera alentadora para el bonaerense. En la Q1, Colapinto logró ubicarse entre los 16 pilotos que avanzaron a la siguiente instancia luego de registrar una vuelta de 1:16.590 en los minutos decisivos de la tanda. Ese tiempo le permitió terminar 12°, apenas por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que marcó 1:16.599.

    Durante la primera parte de la clasificación, el argentino mostró un ritmo consistente y logró mantenerse fuera de la zona de eliminación pese a la intensa lucha que protagonizaron Alpine, Haas y Williams por los últimos lugares de clasificación.

    Ya en la Q2, Colapinto salió a pista junto a Gasly en busca de un lugar entre los diez mejores. Sin embargo, la exigencia del trazado catalán y la paridad de la categoría hicieron que la pelea por el ingreso a la Q3 fuera extremadamente ajustada.

    En el intento definitivo, el argentino cerró una vuelta de 1:16.191, suficiente para finalizar en el 13° puesto. Además, volvió a imponerse dentro de Alpine al superar a Gasly por apenas 0.070 segundos, ya que el francés terminó 14°.

    Ahora, Colapinto buscará capitalizar su posición de partida en la carrera del Gran Premio de Barcelona, con el objetivo de avanzar lugares y seguir consolidándose en una temporada clave para su futuro en la Fórmula 1.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Franco Colapinto

    Franco Colapinto fue más rápido que Gasly y terminó 10° en la primera práctica del GP de Barcelona

    franco colapinto termino 14° en un accidentado gran premio de monaco que gano antonelli

    Franco Colapinto terminó 14° en un accidentado Gran Premio de Mónaco que ganó Antonelli

    Franco Colapinto en el GP de Mónaco.

    Franco Colapinto no pudo superar la Q2 y largará desde el puesto 14 en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula

    Colapinto golpeó su auto durante el segundo ensayo en Mónaco.

    El choque de Colapinto contra un muro en la segunda práctica del GP de Mónaco: "Por suerte, no se rompió nada"