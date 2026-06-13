Franco Colapinto no superó la Q2 y el domingo largará 13° en el Gran Premio de Barcelona

El piloto argentino avanzó a la Q2 tras superar a su compañero Pierre Gasly en la primera tanda y terminó 13° en la clasificación del Gran Premio de Barcelona.

Colapinto quedó eliminado en la Q2 de la sesión de clasificación y partirá 13° en Barcelona

Franco Colapinto volvió a mostrar un rendimiento competitivo en la Fórmula 1 y firmó una destacada clasificación en el Gran Premio de Barcelona. El piloto argentino de Alpine avanzó a la Q2, pero se quedó afuera por décimas para pelear un puesto más arriba. Lo cierto es que finalizó en el 13° puesto de la sesión clasificatoria disputada este sábado en el Circuit de Catalunya.

La jornada comenzó de manera alentadora para el bonaerense. En la Q1, Colapinto logró ubicarse entre los 16 pilotos que avanzaron a la siguiente instancia luego de registrar una vuelta de 1:16.590 en los minutos decisivos de la tanda. Ese tiempo le permitió terminar 12°, apenas por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que marcó 1:16.599.

Durante la primera parte de la clasificación, el argentino mostró un ritmo consistente y logró mantenerse fuera de la zona de eliminación pese a la intensa lucha que protagonizaron Alpine, Haas y Williams por los últimos lugares de clasificación.

Ya en la Q2, Colapinto salió a pista junto a Gasly en busca de un lugar entre los diez mejores. Sin embargo, la exigencia del trazado catalán y la paridad de la categoría hicieron que la pelea por el ingreso a la Q3 fuera extremadamente ajustada.

En el intento definitivo, el argentino cerró una vuelta de 1:16.191, suficiente para finalizar en el 13° puesto. Además, volvió a imponerse dentro de Alpine al superar a Gasly por apenas 0.070 segundos, ya que el francés terminó 14°.