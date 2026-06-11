Mundial de Fútbol 2026: sedes y ciudades donde rodará la pelota en México, EEUU y Canadá

El Mundial de Fútbol 2026 será el más grande jamás organizo. 48 selecciones divididas en tres países sede es un hito histórico que apunta a romper récords de asistencia y de audiencia a nivel global.
Los tres países albergarán los 104 partidos.
El Mundial de Fútbol 2026 será el más grande jamás organizo. 48 selecciones divididas en tres países sede es un hito histórico que apunta a romper récords de asistencia y de audiencia a nivel global.
Dieciséis estadios en igual número de ciudades albergarán los 104 partidos de la competición, que comienza este 11 de junio en México y termina el 19 de julio en Estados Unidos.
Este ambicioso proyecto, sin embargo, no supera el récord histórico de la cita de 2002, cuando Corea del Sur y Japón distribuyeron la cita en 20 estadios para el Mundial que terminó en manos de Brasil.
La edición de 2026 incluirá templos históricos del fútbol, como el Azteca, y obras de la ingeniería moderna, como los estadios multidisciplinarios de Estados Unidos y Canadá, con su lujo y exuberancia a la orden del día.