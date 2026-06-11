Mundial de Fútbol 2026: sedes y ciudades donde rodará la pelota en México, EEUU y Canadá

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El Mundial de Fútbol 2026 será el más grande jamás organizo. 48 selecciones divididas en tres países sede es un hito histórico que apunta a romper récords de asistencia y de audiencia a nivel global.

Dieciséis estadios en igual número de ciudades albergarán los 104 partidos de la competición, que comienza este 11 de junio en México y termina el 19 de julio en Estados Unidos.

Este ambicioso proyecto, sin embargo, no supera el récord histórico de la cita de 2002, cuando Corea del Sur y Japón distribuyeron la cita en 20 estadios para el Mundial que terminó en manos de Brasil.

La edición de 2026 incluirá templos históricos del fútbol, como el Azteca, y obras de la ingeniería moderna, como los estadios multidisciplinarios de Estados Unidos y Canadá, con su lujo y exuberancia a la orden del día.